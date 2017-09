Verdwijning Maëlys (9): twee verdachten opnieuw vrij, honderden burgers nemen deel aan zoektocht

De twee mannen die werden gearresteerd in verband met de verdwijning van een negenjarig meisje in Frankrijk zijn terug op vrije voeten. Met de vrijlating loopt het enige spoor richting Maëlys dood. Honderden Inwoners van het Franse Pont-de-Beauvoisin en omstreken zijn momenteel bezig een massale zoekactie. “Het is nooit te laat”, zegt de organisator van de zoektocht, al is het meisje al bijna een week spoorloos. Met het uur slinkt de kans dat ze levend teruggevonden wordt.

“Mijn dochter is ook negen jaar”, vertelt Nour-Edinne Ghaoui, de organisator van de burgerzoektocht. Ruim 1300 mensen tekenden present op Facebook en ruim een honderdtal kwam ook echt opdagen. “Dit had ik niet verwacht”, vertelt de organisator aan le Parisien, “maar we gaan door tot het einde.”

De opkomst was zo overweldigend dat Nour-Edinne halsoverkop op zoek is moeten gaan naar een grotere parking, voor het lokale stadhuis(je) is geen plaats voor alle wagens.

Foto: AFP

Hij benadrukt dat de actie enkel bedoeld is om de lokale politiediensten te helpen en dat het niet de bedoeling is om het recht in eigen handen te nemen. De deelnemers van de zoekactie mogen dus enkel in de openbare ruimte zoeken.

Sommige deelnemers denken daar echter anders over. “We moeten bij iedereen aanbellen om alle garages en kelders te doorzoeken”, vertelt een deelnemer. “Mogelijk zit ze ergens opgesloten”, klinkt het in een andere reactie.

Alle sporen lopen dood

Tot heden heeft de zoektocht niets opgeleverd en met de vrijlating van de twee verdachten lopen alle sporen dood. De twee mannen, allebei 34, werden donderdag en vrijdag opgepakt. “Mijn cliënt is vrijgelaten rond 22 uur”, zegt Bernard Méraud, de advocaat van een van hen.

Foto: AFP

De twee werden opgepakt omdat men “de verklaringen van beide individuen met mekaar wilde confronteren”, klonk het in een mededeling van de procureur van Bourgoin-Jallieu, Dietlind Baudoin.

Wat is er gebeurd?

Maëlys (9) verdween in de nacht van zaterdag op zondag. Samen met haar ouders en 12-jarige zus waren ze uitgenodigd op een trouwfeest in Pont-de-Beauvoisin, in het departement Isère.

Terwijl de volwassenen nog volop aan het feesten waren, waren de kinderen te slapen gelegd in een aanpalend gebouw. Maar toen een van de volwassenen rond 3 uur ’s nachts een kijkje ging nemen, was Maëlys weg. De dj riep iedereen op om mee te zoeken.

De gendarmerie nam de verdwijning onmiddellijk zeer ernstig en trommelde alle beschikbare manschappen op om te zoeken.

Foto: BELGAIMAGE

Al de ganse week worden nu bossen in de ruime omgeving uitgekamd, wordt er gedregd in waterlopen en zijn grotten gecontroleerd. Zelfs in het rioleringsnetwerk is gezocht. En een helikopter met warmtecamera overvliegt al zes dagen de omgeving. Maar tot nu toe allemaal zonder resultaat.