Duitse internationals verontwaardigd door wangedrag van eigen fans: “Door zulke mensen wil ik niet gesteund worden”

In Duitsland heerst alom verontwaardiging over het gedrag van (een deel van) de eigen fans tijdens de WK-kwalificatiewedstrijd in en tegen Tsjechië van vrijdagavond. Die scandeerden nazi-leuzen, tot woede van de spelers van de Mannschaft.

Een deel van de Duitse fans scandeerde in Praag om beurten “Sieg” en “Heil”, een bekende nazi-leuze. Wereldkampioen Mats Hummels (Bayern München) reageerde na afloop verontwaardigd: “Dat was een catastrofe! Wansmakelijk! Het begon al bij de minuut stilte, waar enkele fans zich slecht gedroegen. Dan werd Timo Werner beledigd en geviseerd. En dan moesten die fans dergelijke Scheiss nog beginnen roepen. Wij nemen hier totaal afstand van, hier willen we helemaal niets mee te maken hebben. Daarom zijn we na afloop de fans ook niet gaan groeten.”

Ook Julian Brandt van Schalke werd uitgescholden: “Dat gezangen met een nationaalsocialistische achtergrond gezongen worden, is helemaal onbegrijpelijk. Door zulke mensen wil ik niet gesteund worden.”

Voor de goede orde: Duitsland won met 1-2.