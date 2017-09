Barcelona noemt vraagprijs voor Coutinho “waanzinnig” (maar fans koelen woede op sociale media)

FC Barcelona heeft onthuld waarom de Catalaanse club er deze zomer niet in slaagde Philippe Coutinho los te weken van Liverpool. De vraagprijs voor de Braziliaanse middenvelder was gewoonweg te hoog, zei sportief directeur Albert Soler op een persconferentie. “Liverpool vroeg een absurd bedrag van 200 miljoen euro en uiteraard gingen we daar niet in mee”, aldus Soler.

Coutinho had bij Liverpool aangedrongen op een vertrek naar Barça, maar de Engelse club van trainer Jürgen Klopp gaf de speler al snel te kennen dat hij niet weg mocht. De ‘Reds’ wezen drie keer een verhoogd bod af. “Op de laatste dag van de transferperiode kwam de eis van 200 miljoen euro, maar aan deze manier van onderhandelen, waarbij de clubs het niet meer voor het zeggen hebben, doen we niet mee. Barcelona heeft 150.000 leden en we hebben de plicht verantwoord met ons geld om te gaan.”

Fans ontevreden

Barcelona heeft deze zomer wel meer dan 100 miljoen euro betaald aan Borussia Dortmund voor Ousmane Dembélé. En de Spaanse topclub zou nog een ultieme poging hebben gedaan om de nieuwe Franse ster Thomas Lemar los te weken bij AS Monaco, maar ook die transfer zou onmogelijk zijn na de prompte weigering van de Franse club om te onderhandelen.

De blaugrana moesten immers op zoek naar een vervanger voor Neymar, die door Paris Saint-Germain werd weggekocht voor het even absurde bedrag van 222 miljoen euro. Geen wonder dat clubs waar Barça kwam aankloppen, flink doorrekenden. Die verklaring koelt de woede van de Barcelona-fans omwille van het lakse transferbeleid van hun club echter niet: op sociale media reageren zij met bijtend sarcasme...

“Neymar vertrekt”, “Geen Coutinho”, “Geen Verrati”, “Hij blijft” en “Barcelona stelt “Coutinho, Di Maria en Mahrez voor”: de Barcelona-fans reageren met sarcasme op het transferbeleid van hun club Foto: Twitter

Contractverlenging Messi?

Met Neymar mag dan een topspeler vertrokken zijn, met de absolute ster Lionel Messi werd wel een akkoord gevonden voor een contractverlenging. Maar het is opvallend dat - ondanks dat het akkoord met Messi al van juli dateert - het contract nog steeds niet getekend werd. “Daar maken we ons geen zorgen over”, aldus Soler. “De validatie blijft even uit, maar de overeenkomst blijft nog steeds staande.”

“Xavi stelt de volgende toptransfer van Barcelona voor” Foto: Twitter

Barcelona-voorzitter Bartomeu als “presidente van Real Madrid” Foto: Twitter

‘Nog 23 uur en 40 minuten... Nog altijd geen transfer” Foto: Twitter