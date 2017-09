Goed nieuws voor Rode Duivels: Griekenland moet steraanvaller missen

De kans is zo goed als onbestaande dat de Griekse steraanvaller Mitroglou,die in Brussel scoorde tegen de Rode Duivels,zondagavond kan spelen tegen de Belgen in Athene. Ook verdediger Papadopoulos, die geblesseerd uitviel tegen Estland, is onzeker. Voor hem werd al een vervanger bij de selectie gehaald.

Mitroglou liep drie weken geleden al een blessure op,maar werd toch bij de selectie gehaald in de hoop hem alsnog klaar te stomen voor de belangrijke WK-kwalificatiematch tegen de Rode Duivels. Zijn herstel gaat echter moeizamer dan gehoopt. Vrijdagavond kon Mitroglou nog steeds niet met de groep trainen,de spits beperkte zich tot een individuele sessie. Daardoor lijkt de kans zo goed als onbestaande dat Mitroglou in actie zou komen tegen de Belgen.

Ook verdediger out?

Mitroglou is niet de enige die sukkelt bij de Grieken. Papadopoulos viel geblesseerd uit in de match tegen Estland en bondscoach Michael Skibbe riep Koutroumpis op als extra verdediger. Dat wil zeggen dat Papadopoulos, speler van Bayer Leverkusen, waarschijnlijk out is voor de match tegen de Rode Duivels.