De Rode Duivels zijn zaterdagmiddag geland in Athene, waar ze morgenavond hun WK-kwalificatiewedstrijd tegen Griekenland afwerken. In de namiddag namen onze internationals dan hun intrek in het Hilton-hotel. Opvallend was het gebrek aan beveiliging voor de stervoetballers, die de verplaatsing van de luchthaven naar het hotel trouwens maakten met een “gewone” bus van het reisbureau...