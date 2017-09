Is er dan toch een toekomst weggelegd bij Barcelona voor Rode Duivel Thomas Vermaelen? Technisch directeur Roberto Fernandez liet op een persconferentie vandaag alvast weten dat coach Ernesto Valverde “heel blij is” met Vermaelen.

“Thomas kan nuttig voor ons team zijn”, aldus Fernandez. “Hij is vorig seizoen verhuurd aan Roma en speelde daar niet zoveel (12 matchen, 609 minuten, nvdr.), maar de coach heeft me verteld dat hij heel blij met hem is. We hebben dus ook vertrouwen in hem.”