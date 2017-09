Twee rode kaarten en vier doelpunten maar geen winnaar in Westerlo - OH Leuven

Westerlo is in eigen huis niet verder dan een 2-2 gelijkspel tegen OH Leuven. Alle doelpunten vielen in het openingskwartier. Bij beide ploegen viel een rode kaart op het einde van de tweede helft. De Kemphanen hebben in de Proximus League nog altijd niet gewonnen en met een 2 op 12 voorlopig voorlaatste in de eerste periode.

Westerlo kwam via een mooie vrije trap van De Ceulaer en een kopbal Naessens twee keer vroeg op voorsprong, maar de Leuvenaars reageerden snel met een lucky goal van Aguemon en een intikker van Watt. 2-2 na amper een kwartier. Na de furieuze start verdween het tempo uit de wedstrijd. De Ceulaer kreeg in het slot van de eerste helft nog een uitstekende kans op 3-2, maar besloot naast.

Na de pauze kreeg Westerlo een handvol kansen om de drie punten thuis te houden, maar Gillekens hield de bezoekers telkens recht. Beide ploegen eindigden nog met tien na rode kaarten voor Annys en Hubert.



Zowel Westerlo en OHL schieten met het gelijkspel weinig op. Westerlo blijft onderin hangen, OHL ziet Beerschot Wilrijk nu al vijf punten uitlopen.