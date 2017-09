Heisa bij Everton: speler ontkent dat hij medische tests aflegde bij Chelsea

Ross Barkley heeft zaterdag via Twitter weerlegd dat hij donderdag, op de laatste dag van de transferperiode, medische tests heeft afgelegd bij een andere club. Volgens Britse media stond de middenvelder van Everton dicht bij een overgang naar kampioen Chelsea.

“In tegenstelling tot wat sommige media meldden, onderging ik bij geen enkele club medische tests”, schreef de 23-jarige Barkley, die momenteel out is na een liesoperatie. “Ik heb de beslissing genomen om al mijn opties open te houden tot in januari als ik weer volledig fit zal zijn.”

Contrary to a number of reports in the press, I did not undertake a medical with any club at any point. — Ross Barkley (@RBarkley20) 2 september 2017

I simply decided that due to my injury, it would be best to make a decision on my future and assess all my options in January when fully fit — Ross Barkley (@RBarkley20) 2 september 2017

Thanks for all of the support. — Ross Barkley (@RBarkley20) 2 september 2017

Barkley is een jeugdproduct van Everton en voetbalde, op korte uitleenbeurten aan Sheffield Wednesday en Leeds United na, zijn hele carrière bij ‘The Toffees’. Afgelopen transferperiode stuurde de Engelse international aan op een vertrek, maar uiteindelijk blijft hij dus minstens tot januari bij het team van Rode Duivel Kevin Mirallas.