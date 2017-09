Démare sprint met overmacht naar de zege in aanvallende Brussels Cycling Classic

Arnaud Démare heeft de vijfde editie van Brussels Cycling Classic op zijn naam geschreven, de opvolger van het vroegere Parijs-Brussel. De renner van FDJ was de snelste in de massaspurt en volgt zo Tom Boonen op. Marko Kump (UAE) werd tweede, André Greipel (Lotto-Soudal) spurtte naar de derde plaats. Het is voor Démare zijn tiende zege van het seizoen.

Naar jaarlijkse gewoonte werd een massaspurt verwacht, maar vijf renners wilden het toch proberen met een lange vlucht. Peyskens, Van Goethem, Stosz, Cordeel en Kurianov gingen er al snel vandoor en reden meteen een voorsprong van vijf minuten bij elkaar. In het peloton viel er verrassend nieuws te rapen. Marcel Kittel (Quick-Step Floors) en Nacer Bouhanni (Cofidis) gaven er al vroeg de brui aan, zo werd het lijstje favorieten meteen een stukje korter.

Onder aanvoering van Brändle kwam er een tegenaanval op gang, die zich bij de kopgroep van vijf voegde. Hij kreeg onder meer Benoot, De Bie en Burghardt mee. Het peloton hield de leiders in het vizier, maar ze vochten voor wat ze waard waren. Korsaeth probeerde het alleen, maar slaagde er niet in weg te rijden. Op 14 km van de meet leek het liedje van vluchters uitgezongen, het peloton naderde op 20 seconden. Maar het duurde nog enkele kilometers voor het grootste deel van de kopgroep effectief gevat werd, doordat ze maar bleven versnellen. Op 7 km van de meet was het dan zover, maar Matthias Brändle gooide zijn laatste troef op tafel en sprong net voor de hergroepering weg. Asselman probeerde mee te springen, maar bleef hangen op enkele tientallen meters. Ondertussen liep er een paard op het parcours, maar die zorgde gelukkig niet voor valpartijen.

Brändle dreef de sprintersploegen tot het uiterste. Zijn voorsprong was maximum 15 seconden, maar het duurde tot 1,5 km voor de meet vooraleer de Oostenrijker werd gevat. Het draaide dus toch uit op een massaspurt, daarin spurtte Démare overtuigend naar de zege. Achter de Fransman legden Kump en Greipel beslag op de tweede en derde plaats. Kenny Dehaes spurtte naar een vierde plek. Jasper Suyven werd afgezet door John Degenkolb, maar kon zich niet doorzetten en werd vijfde. Met Jasper De Buyst op een zesde plek eindigden er drie Belgen in de top tien.