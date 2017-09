Lierse zakt weg in het klassement na nederlaag bij Cercle

Na drie gelijke spelen op een rij heeft Lierse voor het eerst dit seizoen verloren. De Pallieters moesten hun meerdere erkennen in Cercle, dat thuis met 2-0 won. Lierse blijft zo achter met 3 op 12 en staat daarmee troosteloos zesde in de stand. Cercle Brugge zit met 9 op 12 Beerschot Wilrijk op de hielen.

EINDSTAND. Cercle Brugge 2 - 0 Lierse

Cercle startte de competitie in 1B als groot titelfavoriet en maakte in de aanvangsfase van de match die status waar tegen een verzwakt Lierse. De thuisploeg domineerde zonder grote kansen af te dwingen terwijl Lierse te veel de fout in ging, vooral bij een erg bedrijvige Tormin.

Toch leek de eerste helft te eindigen op een 0-0, tot Kone in de zestien werd neergehaald door Buysens. Bruno zette de strafschop feilloos om: 1-0. Goris moest niet veel later een reflex uit zijn mouwen schudden om een schot van Cardona te weren. Lierse kwam wel een paar keer opzetten en de beste kans was voor een diep gestuurde Binst die naast schoot.

Meteen na de rust zag het er pas echt beroerd uit voor de bezoekers. Yakubu kreeg zijn tweede gele kaart voor een fout op Tormin en mocht gaan douchen. Ruim tien minuten later was het numerieke evenwicht echter hersteld, nadat Taravel een directe rode kaart onder de neus kreeg voor een drieste tackle op Yagan.

Lierse leek uit die rode kaart moed te putten en het ging vrank en vrij op zoek naar de gelijkmaker. Uitgespeelde kansen leverde dat echter niet op. Nico Binst kreeg nog de beste mogelijkheid voorgeschoteld, maar zijn schot 25 minuten voor tijd was te zwak.

Flater Goris

De wedstrijd werd steeds bitser en de tijd voor een Lierse gelijkmaker begon te dringen. Vijf minuten voor tijd was het helemaal over en uit voor de bezoekers. Doelman Goris probeerde de bal nog weg te trappen voor een doorgebroken Gaspar, maar miste het leer op knullige wijze. Gaspar hoefde vervolgens maar binnen te tikken in een lege goal, maar miste ei zo na. Gelukkig voor hem ging de 2-0 er toch in.

De bezoekende fans lieten nog een keer van zich horen toen de verguisde ex-spits Dylan De Belder nog enkele minuten mocht meespelen met de thuisploeg. Veel kon De Belder niet meer bijbrengen, maar dat hoefde ook niet. Het bleef 2-0 , waardoor Cercle Brugge weer tot op een punt komt van leider Beerschot Wilrijk. Lierse staat zesde met 3 op 12.

