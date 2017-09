De Rode Duivels spelen zondag een belangrijke wedstrijd in Griekenland. Bij winst is onze nationale ploeg verzekerd van een plaats op het WK in Rusland volgend jaar. Zaterdag arriveerden de spelers in het warme Athene. Onze man volgt alvast de persconferentie, waar Roberto Martinez en Jan Vertonghen de media toespreken.