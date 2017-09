Vincent Kompany is onzeker voor belangrijke interland tegen Griekenland

De Rode Duivels missen zondag sowieso de geschorste Axel Witsel, maar mogelijk is er een tweede afhaker. Bondscoach Roberto Martinez gaf zaterdag op de persconferentie in Athene aan dat Vincent Kompany twijfelachtig is voor de partij.

De aanvoerder liep een lichte blessure op in de 9-0 zege tegen Gibraltar. “Kompany kreeg een trap tegen Gibraltar. Hij heeft die match uitgespeeld, maar ondervond nog hinder”, aldus Martinez. “Als het risico te groot is met Kompany, zullen we hem niet gebruiken. Er is geen sprake van een spierblessure. Hij heeft donderdag gespeeld, een trap gekregen en is daar nog niet helemaal van hersteld. Manchester City hoeft geen schrik te hebben dat we op een onverantwoorde manier met hem zullen omspringen.”

Hoe de bondscoach het mogelijke gemis van Kompany zal opvangen, gaf hij nog niet prijs. Thomas Vermaelen en Laurent Ciman lijken de grootste kandidaten voor een plek in de basis. Maar de bondscoach denkt ook aan Leander Dendincker. “Als Kompany niet fit geraakt, kunnen Ciman, Vermaelen of Dendoncker in zijn plaats spelen. Ik zal rekening houden met de tegenstand, maar hij hoeft niet per se - net zoals Kompany - rechtsvoetig te zijn.”

