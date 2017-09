Martinez laat in zijn kaarten kijken: “Fellaini en Dembélé zijn optie voor het middenveld”

Bondscoach Roberto Martinez liet vandaag op een persconferentie in zijn kaarten kijken over de opstelling voor Griekenland. Marouane Fellaini is helemaal fit en is samen met Mousa Dembélé favoriet om de plaatsen centraal op het middenveld in te vullen. Axel Witsel is geschorst, Kevin De Bruyne zou de plaats van Eden Hazard innemen.

Lees ook:Vincent Kompany is onzeker voor belangrijke interland tegen Griekenland

Door de schorsing van Witsel moet er geschoven worden. Bovendien lijkt Hazard niet te starten zondag. “Fellaini-Dembélé is zeker een optie voor het middenveld”, zegt Martinez. “En Kevin De Bruyne kan in verschillende posities belangrijk zijn. Zowel als spelmaker als meer controlerend, als meer aanvallend.”

“Het belangrijkste is dat we morgen een team vormen. Het wordt een grote test voor ons in deze omstandigheden. De heenmatch heeft ons geleerd dat één moment van concentratieverlies ons zuur kan opbreken. De keuzes op het middenveld maak ik op basis van wat ik op training zie.”

Youri Tielemans lijkt niet in aanmerking te komen voor een basisplek. Hij betaalt allicht de prijs voor zijn bankzittersplaats bij Monaco. “Ik ben niet ongerust over Youri”, zegt Martinez. “Ik begrijp dat hij niet meteen in de basis staat bij een nieuwe club. Hij speelde sterk in de Franse Super Cup maar sindsdien geeft de trainer hem andere uitdagingen. Het is normaal dat je een inloopperiode nodig hebt. En het klopt dat voor de wedstrijd van morgen matchritme belangrijk is. Daar zal ik dan ook rekening mee houden in mijn selectie.”

Vertonghen: “Grieken zullen minder verdedigen”

Winst is een zekere kwalificatie, een gelijkspel quasi zeker. Toch weet Jan Vertonghen, die vanavond zijn 95ste cap pakt, hoe de Rode Duivels het moeten aanpakken. “We willen morgen gewoon winnen”, aldus de verdediger van Tottenham. “Ik heb al vaak in een situatie gestaan dat gelijkspel genoeg is. Dat draait meestal slecht uit als je daar dan op mikt. We hebben ook niet de ploeg om voor één punt te gaan. We willen dus gewoon winnen. We moeten het ook, we zijn het aan onze status van groepshoofd verplicht. We hebben vroeger in andere situaties gezeten. Dan was het al gedaan voor ons na zeven speeldagen. We hebben er zelf voor gezorgd dat we nu reekshoofd zijn.”

Foto: Photo News

Vertonghen blikte terug naar de wedstrijd tegen Griekenland, die op 1-1 eindigde. “De Grieken hebben toen goed verdedigd. We moeten het tempo hoog houden. Als wij achterin de nul houden, is dat al een grote stap. Dat is wat misliep in Brussel. We kregen een doelpunt tegen en moesten lang op de gelijkmaker wachten. De Grieken zullen nu toch iets minder verdedigend spelen dan in Brussel. Het publiek zal hun spelers wel naar voren stuwen.”

Herlees hier alles wat gezegd is op de persconferentie!