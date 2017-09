Nieuw middel tegen kliekjesvorming: de ronde kleedkamer

Geen detail blijft onbesproken in het huidige topvoetbal. Pep Guardiola, coach van Manchester City en controlefreak zonder weerga, liet een cirkelvormige kleedkamer bouwen in het Etihad Stadium om kliekjesvorming tegen te gaan.

Het was het mikpunt van spot toen de televisiecamera's vorige maandag de VIPs met hun champagneglazen in beeld namen: de nagelnieuwe Tunnel Club bij Manchester City. Een lounge waar je voor voldoende geld (een kleine 10.000 euro per seizoen) de wedstrijd kunt bijwonen met als toetje: voor en na elke helft de spelers en trainers naar binnen en buiten kunt zien komen. Door een glazen wand, weliswaar... Het was het meest amusante aspect van de stadionvernieuwing die het Etihad Stadium van de Citizens tijdens de zomerstop onderging, maar daarom niet noodzakelijkerwijs het meest vernieuwende.

Inner sanctum

De camera's gaven ons immers - bij hoge uitzondering - ook een blik in het inner sanctum van het stadion: de kleedkamer van de thuisploeg. Zoals je mag verwachten van een puissant rijke club, is dat een opulente bedoening. Maar het is de vorm die het meest opvalt: helemaal rond.

Vleugelback Kyle Walker zal dus node gezocht hebben naar een hoek om woedend zijn schoenen in te gooien toen hij tegen Everton vroegtijdig naar de kleedkamer werd gestuurd met een rode kaart... Of misschien was hij al gekalmeerd door de levenskracht chi die volgens de feng shui-experts van Guardiola voortvloeit uit perfect ronde ruimtes?

Met dat doel keurde Guardiola immers vorig jaar de plannen goed: het harmoniseren van zijn spelersgroep. Net zoals de ridders van de Ronde Tafel in de legende van Koning Arthur, staan zijn spelers nu immers op dezelfde voet: iedereen gelijk voor de wet. De Spaanse coach hoopt zo de kwalijke invloed van kliekjes uit zijn kleedkamer te weren.

... en nog zoveel meer

Voor wie het gelijkheidsprincipe van Guardiola niet voldoende is: de spelers van Man. City kunnen in hun nieuwe werkomgeving ook genieten van een nieuwe hydrotherapiekamer met zwembad en ijsbaden, en vijfsterrendouches met fluoriscerende verlichting...