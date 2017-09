Luc Devroe over Silvio Proto: “Hij maakte zich onmogelijk”

KV Oostende nam in de sloturen van de transfermarkt afscheid van doelman Silvio Proto. De goalie kreeg zijn gewilde transfer naar het Griekse Olympiakos, waar hij herenigd wordt met trainer Besnik Hasi en ex-ploegmaat Guillaume Gillet. Luc Devroe, sportief manager bij Oostende, is tevreden met de oplossing. “Hij zette ongepaste druk”, kinkt het bij Sporza.

Olympiakos zat al een tijdje achter de doelman aan, die mede door de slechte competitiestart wel oren had naar een overgang. Dat liet hij ook duidelijk weten aan de club, die daar niet mee opgezet was. “Het was duidelijk dat Silvio absoluut wou vertrekken en dat zijn focus niet meer bij Oostende lag. Bovendien had hij zich de voorbije dagen echt onmogelijk gemaakt binnen de club. Hij zette ongepaste druk om zijn transfer te forceren. Bij KV Oostende staat geen enkele speler boven de club, dat kunnen we ten opzichte van onze supporters niet maken.”, aldus Devroe aan Sporza. “Ik ben tevreden dat er een oplossing uit de bus kwam met respect voor alle partijen.”

Silvio proto is verkocht aan het Griekse @OlympiakosSFP en verhuist met onmiddellijke ingang. pic.twitter.com/92xRjEYlsz — KV Oostende (@kvoostende) 31 augustus 2017

Eerder reageerde voorzitter Marc Coucke al op de transfer van Proto. De flamboyante zakenman wenste de doelman veel succes. Op Transfer Deadline Day haalde Oostende al Mike Vanhamel weg bij Lierse als vervanger.