De vloek van Harry Kane: Spurs-spits haalt opgelucht adem nu augustus achter de rug is

Harry Kane loodste Engeland zaterdag naar een simpele 0-4 zege tegen Malta. De spits kon dit seizoen nog niet scoren in de Premier League en maakte voor de nationale ploeg dus zijn eerste twee doelpunten in een officiële partij dit seizoen. Dat hij net op 1 september begint te scoren, mag niet verwonderen. Ondanks het feit dat hij zich de voorbije twee seizoenen tot topschutter van de Premier League kroonde, scoorde hij in vijf seizoen als prof nog nooit in augustus. De spits kan zelf ook lachen met zijn vloek. “Ik hield toch al niet van augustus”, postte Kane op de sociale media.

Didn't like August anyway!



Solid performance and good result away from home. #ThreeLionspic.twitter.com/WGvbMOdnYU