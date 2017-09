Burgemeester laat vrouwen in bikini afplakken op kermis. “Niet gepast voor kleine kinderen”

Sint-Agatha-Berchem - De uitbaatster van een kermisattractie heeft in Sint-Agatha-Berchem op vraag van de burgemeester afbeeldingen van in bikini geklede vrouwen moeten afplakken. De tekeningen kwamen als een verrassing voor de gemeente en werden als niet gepast bestempeld, zo wordt bevestigd aan onze redactie.

N-VA Parlementslid Karl Vanlouwe bracht de situatie zaterdagmiddag onder de aandacht. Hij plaatste op Facebook foto’s die hij nam op de kermis in de Brusselse gemeente Sint-Agatha-Berchem. Op de beelden is te zien hoe een aantal afbeeldingen van in bikini geklede vrouwen op een attractie deels is afgeplakt, op een manier dat de lichamen verhuld zijn.

Omdat hij het een opvallend tafereel vond, vroeg Vanlouwe de uitbaatster waarom de afbeeldingen waren afgeplakt, zegt hij tegen Het Nieuwsblad. Volgens de vrouw had CDH-burgemeester Joël Riguelle dat bevolen. Mocht zij weigeren dan zou ze in de toekomst geen plaats meer op de kermis in Sint-Agatha-Berchem krijgen, aldus Vanlouwe. “Onvoorstelbaar dat zoiets mogelijk is”, reageert de politicus.

“Volledig andere attractie”

Mireille Walschaert, woordvoerster van de gemeente, vertelt echter dat de situatie anders tot stand kwam. In een reactie laat ze weten dat de tekeningen als een verrassing kwamen voor de gemeente. De uitbaatster had foto’s van “een volledig andere attractie” doorgegeven, aldus Walschaert. Daarop waren afbeeldingen van meer geklede vrouwen te zien. Het apparaat werd daardoor naast een attractie voor jonge kinderen gezet.

Toen bleek dat er op de attractie die uiteindelijk in Sint-Agatha-Berchem stond schaars geklede dames te zien waren, greep de gemeente in. Volgens Walschaert zijn dergelijke tekeningen niet gepast om naast een attractie voor jonge kinderen te zetten. Mocht het apparaat verderop hebben gestaan, dan was het niet nodig geweest om de lichamen af te plakken.

“Uitbaatster ging onmiddellijk akkoord”

Bovendien ging de uitbaatster onmiddellijk akkoord met het plan, stelt de woordvoerster. Op andere plaatsen zou zij al hebben moeten vertrekken vanwege de afbeeldingen. “Wij hebben een tussenoplossing gevonden”, klinkt het.