Spanje heeft Italië met 3-0 afgedroogd. Man van de Match was Isco, die in zijn vertrouwde Bernabeu dolde met de Italianen. De ster van Real Madrid was goed voor twee doelpunten, ex-ploegmaat Alvaro Morata legde de eindstand vast. Spanje doetzo een goede zaak met het oog op een ticket voor het WK in Rusland.