Staat verdiende al 17 miljoen aan speciale nummerplaten

Sinds de invoering van de gepersonaliseerde nummerplaten eind maart 2014 hebben 13.803 Belgen zo’n plaat aangevraagd. Dat leverde de schatkist 17 miljoen euro op. De registraties zaten de laatste tijd wel in dalende lijn doordat de prijs in december 2015 werd verhoogd van 1.000 naar 2.000 euro. Mobiliteitsminister François Bellot (MR) wil daarom de prijs snel opnieuw halveren. Volgende week moet het punt op de ministerraad komen.

God, zak of Allah: ze rijden allemaal rond op de Belgische wegen. Sinds eind maart 2014 kunnen Belgische eigenaars bij de Dienst Inschrijvingen Voertuigen een gepersonaliseerde nummerplaat aanvragen van maximaal acht karakters. Ook cijfers kunnen, maar er moet altijd minstens één letter in de combinatie staan.

Aanvankelijk kostte zo’n nummerplaat 1.000 euro, tot de regering in december 2015 besliste dat bedrag te verdubbelen. Die hoge prijs bleek veel gegadigden af te schrikken, het aantal aanvragen daalde zienderogen. Vorig jaar werden nog een kleine 1.800 gepersonaliseerde nummerplaten aangevraagd, dit jaar staat de teller (tot eind juli) op een duizendtal. Minister van Mobiliteit François Bellot (MR) wil daarom de prijs opnieuw laten zakken tot 1.000 euro. “Wellicht komt het punt volgende week op de ministerraad”, klinkt het op het kabinet Bellot.

Nog niets geweigerd

De gepersonaliseerde nummerplaten zijn een leuk extraatje voor de schatkist. Tot nu toe leverde het systeem al 17 miljoen euro op. “Er is blijkbaar vraag naar, getuige de bijna 14.000 exemplaren die we tot nu toe al hebben uitgereikt. Maar de schatkist wordt hier zeker niet rijk van”, zegt Sven Heyndrickx, woordvoerder van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit. “Voor ons is dit trouwens ook een klein beetje meer werk dan een gewone nummerplaat.”

Opvallend: tot op heden heeft de DIV nog nooit een aanvraag geweigerd. “Er is geen zwarte lijst met combinaties, omdat het aantal mogelijkheden zo groot is”, zegt Heyndrickx. “Maar we weigeren wel racistische of beledigende woorden of combinaties. Al is dat tot nu toe dus nog nooit moeten gebeuren, omdat mensen die 1.000 of 2.000 euro spenderen ook zelf wel twee keer nadenken voor ze een aanvraag doen.”