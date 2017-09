Waterballet tussen Kroatië en Kosovo wordt na halfuur al stopgezet

Kroatië en Kosovo zagen hun WK-kwalificatiewedstrijd zaterdag letterlijk in het water vallen. In het Maksimir Stadion was er al voor de start van de partij een hevige regenval. De UEFA-officials besloten echter dat er gespeeld kon worden, maar de situatie werd alleen maar erger. Na 25 minuten waterballet werd alsnog beslist de wedstrijd stop te zetten en uit te stellen. Het stond op dat moment nog steeds 0-0. Wanneer de partij herspeeld wordt, zal later beslist worden. Dinsdag spelen beide landen normaal hun volgende partij.