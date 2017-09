Twee zware aardbevingen in Noord-Korea: vrees voor nieuwe nucleaire wapentest

De Japanse regering bevestigt dat Noord-Korea een nieuwe kernproef uitgevoerd heeft. Eerder beefde de aarde in Noord-Korea (omstreeks 5.30 uur onze tijd) met een kracht van 6,3 op de schaal van Richter, een uur later beefde de aarde opnieuw met een kracht van 4,6. Dat meldt het Chinese staatspersagentschap Xinhua. Voorts kondigde Noord-Korea nog aan dat het regime een waterstofbom gebouwd heeft. Die zou met een intercontinentale raket afgevuurd kunnen worden.

Noord-Korea heeft zondag een zesde nucleaire test uitgevoerd. Dat heeft de regering van Japan bevestigd, nadat eerder geologische instituten een “ontploffing” hadden vastgesteld van 6,3 grootte vlakbij de belangrijkste nucleaire testsite van Noord-Korea.

“Wij bevestigen in naam van de regering dat Noord-Korea een nucleaire test heeft uitgevoerd”, verklaarde de Japanse minister van Buitenlandse Zaken Taro Kono aan Japanse journalisten.

De staf van het Zuid-Koreanse leger had eerder op de dag al meegedeeld dat er een “aardbeving” was vastgesteld vlakbij de nucleaire testsite van Punggye-ri. Volgens het Amerikaanse geologische instituut USGS had de beving een kracht van 6,3 op de schaal van Richter, wat betekent dat de kracht groter was dan die van vorige tests. Tien minuten na de eerste beving was er een tweede met een kracht van 4,6, zo meldde een Chinees geologisch instituut.

De beving komt er luttele uren nadat staatsmedia foto’s deelden van Kim Jong-Un naast een nieuwe waterstofbom. Nog volgens diezelfde staatsmedia kan het tuig gemonteerd worden op een intercontinentale raket, al werd dit nog niet geverifieerd door onafhankelijke waarnemers.

Volgens Zuid-Koreaanse bronnen is de tweede, zwakkere beving te wijten zijn aan een grondverzakking. Laatstgenoemde zou het gevolg zijn van een kernproef.

De laatste nucleaire test dateert van september, vorig jaar.

“Trots op de onbedwingbare kracht van de Noord-Koreaanse strijdkrachten”

Eerder deze nacht De Noord-Koreaanse leider Kim Jong Un heeft zondag tijdens een bezoek aan een fabriek voor nucleaire wapens de technologische doorbraak geloofd. Hij is “trots op de onbedwingbare kracht van de Noord-Koreaanse strijdkrachten”.

Volgens experts zou de springkracht van het nieuwe wapen kunnen variëren van tien kiloton tot meerdere honderden kiloton. De beweringen zijn nog niet door onafhankelijke bronnen bevestigd. De springkracht van een waterstofbom is vele malen groter dan die van een “normale” atoombom.

Druk opvoeren

De Amerikaanse president Donald Trump en de Japanse premier Shinzo Abe hebben zondagochtend in een telefonisch onderhoud afgesproken om de druk op Noord-Korea verder op te voeren, nadat het Noord-Koreaanse regime laten weten had over een waterstofbom te beschikken die met intercontinentale raketten afgevuurd kan worden.

“We zijn het er volledig over eens dat we nauwgezet met elkaar en met Zuid-Korea moeten afstemmen en nauw moeten samenwerken met de internationale gemeenschap, om de druk op Noord-Korea te verhogen en het land te dwingen zijn beleid te wijzigen”, aldus Abe.

Eerder stelde president Trump nog dat “praten geen oplossing meer is”.

Het was het derde telefoongesprek tussen Abe en Trump sinds Pyongyang dinsdag een raket afvuurde die over Japan vloog.

