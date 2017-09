Twee jongeren komen om bij ongeval met Porsche in Wijnegem

Wijnegem - Op de Houtlaan in Wijnegem zijn zondagochtend twee mensen om het leven gekomen bij een verkeersongeval.

“Een Porsche die in de richting van Schilde reed is met heel hoge snelheid tegen twee bomen gereden”, bevestigt Ivo Wynants (N-VA), burgemeester van Wijnegem. De twee inzittenden van de wagen werden weggeslingerd en overleden ter plaatse. De Houtlaan is in de richting van Schilde al enige tijd afgesloten voor het onderzoek. Over de identiteit van de slachtoffers is nog geen duidelijkheid.