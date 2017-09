Griekse internationals bespioneerd met verborgen camera’s… maar dat was niet eens het ergste

Doodziek. Ze mogen dan wel tweede staan in onze WK-kwalificatiegroep, een ander woord is er niet voor het Griekse voetbal. Vlak na de interland tegen de Rode Duivels in Brussel kwam wereldvoetbalbond FIFA erachter dat de Griekse bond de eigen internationals al jarenlang liet bespioneren met verborgen camera’s. Het ergste? Niemand in Griekenland keek ervan op.

“Het comité maakt met woede, diepe teleurstelling en plaatsvervangende schaamte bekend dat de Griekse nationale voetbalbond mechanismen gebruikt om zijn medewerkers, spelers en trainers systematisch te monitoren, en dat dit jaren aan een stuk gebeurde. Deze ontdekkingen zijn een zware slag voor het Griekse voetbal en het is in het belang van elke partij dat dit niet verhuld wordt.”

10 april van dit jaar, een dikke twee weken na het 1-1 gelijkspel van de Rode Duivels tegen Griekenland in Brussel. Een commissie van de wereldvoetbalbond FIFA doet een vreemde ontdekking in het oefencomplex van de Griekse nationale ploeg. Er wordt zowaar een verborgen camera gevonden. En nog één. En nog één. Overal zijn ze verstopt: aan de oefenvelden, in het kantoor van bondscoach Michael Skibbe, in de hal, zelfs in de kleedkamers.

Het ergste moest dan nog komen. Want nadat de FIFA-commissie bovenstaande mededeling de wereld instuurde… keek daar in Griekenland nauwelijks iemand van op. Ze wisten het allemaal al, of hadden het op zijn minst vermoed. Het was niet meer dan een zoveelste incident in een aaneenschakeling van dieptrieste ontdekkingen. Het grote schandaal bleef uit, en zo bleef het hallucinante nieuws ook grotendeels onder de radar in de rest van de wereld.

Twintig jaar machtsmisbruik

Die ontdekking kwam er niet toevallig. Een half jaar eerder was de FIFA zich gaan moeien met de werking van de Griekse voetbalbond. Officieel omdat de regels van de Griekse bond niet helemaal overeenkwamen met die van de wereldvoetbalbond, officieus omdat de Griekse overheid hen dat uitdrukkelijk gevraagd had.

De verborgen camera’s waren maar het topje van de ijsberg.

Het was naar schatting al twintig jaar aan de gang. Een select groepje mannen met macht, héél véél macht, had iedereen in zijn zak. Politici, ondernemers, scheidsrechters, media, clubvoorzitters, spelers… Iederéén. Sommigen deden gewillig mee, anderen kregen geld, nog anderen werden gedwongen. Wanneer ze precies begonnen zijn met hun machtsmisbruik is niet duidelijk. Twee dingen zijn wel zeker: begin jaren 2000 was het zover gekomen dat de voetbalbond het parlement een wet had laten stemmen die stelde dat niemand mocht ingrijpen in hun bestuur. Niemand kon hen nog iets maken. Hen luidop in vraag stellen deed je maar beter niet. Ook zeker is dat hun dictatuur samenviel met de opkomst van topclub Olympiakos, dat de voorbije 21 jaar maar liefst negentien keer kampioen werd.

De wet die ervoor zorgde dat niemand in Griekenland nog bevoegdheid had over de Griekse bond, kwam er dankzij deze man: toenmalig bondsvoorzitter Vasilis Gagatsis. Foto: BELGAIMAGE

In 2002 raakte voor het eerst bekend dat de voetbalbond en de scheidsrechters onder één hoedje gespeeld hadden. In 2010 was er een volgende schandaal, in 2011 was er weer één, in 2015 alwéér. Meer dan tachtig personen waren betrokken bij talloze schandalen van matchfixing. Op gegeven moment was het zo gek geworden dat Olympiakos al een penalty kreeg voor een fout in de middencirkel. Het was om te huilen, maar na het zoveelste schandaal op rij was het de Griekse realiteit geworden. Iederéén maakte misbruik van zijn macht. De ene bondsvoorzitter was nog maar net gearresteerd of één van zijn vriendjes nam het gewoon over.

Criminele organisatie

Vandaag heeft de inmenging van de wereldvoetbalbond FIFA ze bijna allemaal de kop gekost. Velen van hen zitten in de cel, op verdenking van het leiden van een criminele organisatie. De verhalen stoppen niet: intimidatie, geweld, omkoperij, fraude. Scheidsrechters die niet wilden meedoen, kregen een paar zware jongens op bezoek.

Foto: Photo News

Dààrom keek niemand in Griekenland echt op van die verborgen camera’s. Het was gewoon perfect logisch in hun voetbalwereld. Waarvoor de heren van de voetbalbond ze precies gebruikten, is niet duidelijk. Waarschijnlijk wilden ze gewoon weten wat hun internationals en coach bedisselden. Misschien waren ze wel bang dat sommigen vragen gingen stellen. Of misschien ging hun drang tot controle van alles en iedereen in de voetbalwereld wel zover, dat het ook voor hen logisch was hun nationale selectie te bespioneren.

Hoe dan ook houden ze in Griekenland dat potje vandaag nog steeds liever gedekt. Omdat ze het steeds zo gedaan hebben, omdat ze schrik hebben voor represailles van zij die nu achter slot en grendel zitten en omdat ze beseffen dat ze het Griekse voetbal geen plezier doen met het verspreiden van het nieuws.

Sinds twee weken heeft de Griekse voetbalbond een nieuwe voorzitter. De FIFA heeft echter aangekondigd nog minstens een jaar over zijn schouder mee te kijken, om zeker te zijn dat dingen niet weer de soep indraaien.

Poets wederom poets.