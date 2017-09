Opvallend: Belgische en Griekse bondsvoorzitter vanavond zij aan zij

De VIP-seat waar beide bondsvoorzitters zullen plaatsnemen. De linkse is voor de bondsvoorzitter van Griekenland, rechts is voor de praeses van de Belgische federatie. Foto: Wim Conings in Athene

Opvallend: de Belgische bondsvoorzitter Gérard Linard (74) zal vanavond voor de WK-kwalificatiematch in en tegen Griekenland vlak naast de voorzitter van de Griekse bond plaatsnemen. Meestal zitten de federaties gescheiden, maar dat is vanavond dus niet het geval.

Het uitzicht vanuit de VIP-tribune waar beide bondsvoorzitters zullen plaatsnemen. Foto: Wim Conings in Athene

De topmannen van beide federaties zullen op één en dezelfde rij zitten in het stadion, met beide bondsvoorzitters vlak naast elkaar. Dat is gebruikelijk in Griekenland. Een symbool van verzoening, om de behoorlijk vijandige fans te laten zien hoe het wèl moet.

Daarnaast is het ook een dankbaar moment voor de televisiecamera’s, die beide bondsvoorzitters zo in één shot in beeld kunnen brengen. Wees dus maar zeker dat u, als er vanavond gescoord wordt, een beeld zult krijgen van een bondsvoorzitter die met zijn vreugde geen blijf weet terwijl vlak naast hem de wanhoop nabij is.