Griekse voetbalwatcher: “Griekenland zal ultradefensief en zeer agressief spelen tegen grootmacht België”

Zondagavond kan België zich in Griekenland verzekeren van deelname aan het WK 2018. De Grieken staan tweede in de groep en zullen er in eigen huis alles aan proberen te doen om de Belgen van de kwalificatie te houden. De Griekse voetbaljournalist Antonis Oikonomidis, die het nationale elftal volgt, verwacht een ultradefensief en ultra-agressief Griekenland.

Een zege in Athene vanavond en het is gebeurd. Dan zijn de Rode Duivels nu al zeker van het WK, als eerste Europese land dat zich via de kwalificaties tot in Rusland moest voetballen. Het vervoegt gastland Rusland, Iran, Japan en Brazilië. Maar eerst Griekenland. Makkelijk belooft het niet bepaald te worden in Athene. “Een grote test”, noemde bondscoach Roberto Martinez het voor zijn jongens. Wij vroegen Grieks voetbalkenner Antonis Oikonomidis de Grieken door te lichten.

• Tactiek: zo defensief mogelijk

Veel twijfel over de Griekse tactiek is er niet: voorzichtig, héél voorzichtig. “Ik verwacht dat Griekenland met veel volk achter de bal zal spelen”, is Oikonomidis duidelijk. “Na het 0-0 gelijkspel tegen Estland zullen ze nog extra zekerheid inbouwen. Ze gaan ultradefensief voor de dag komen en voortdurend voor het eigen doel liggen in een poging geen goal te slikken. Proberen het tempo zo laag mogelijk te houden en de tegenstander wat te laten indommelen. Griekenland heeft vooral sterke verdedigers, dus ergens is het logisch dat ze daar de nadruk op zullen leggen.”

• Mentaliteit: zo agressief mogelijk

In de heenmatch in Brussel lieten de Grieken zich opmerken met erg agressief spel. Op, en soms ook over het randje. Aardig wat Belgische enkels kregen venijnige trappen te verwerken, de Grieken werden op twee rode kaarten getrakteerd. In Athene zal dat niet anders zijn, voorspelt Oikonomidis. “Dat agressieve spel zit nu eenmaal in ons DNA. In Griekenland tellen maar twee dingen: winnen en er alles aan doen om te winnen. Hoe je wint, maakt niet uit. Ik hoop alleszins dat ze de Belgen zo agressief mogelijk aanpakken, anders maken ze geen kans.”

Michael Skibbe, de Duitse bondscoach van de Grieken, zal zijn team ontzettend verdedigend laten spelen. Foto: EPA

• Grootste wapen: stilstaande fases

Vooral stilstaande fases zullen voor de Grieken een manier zijn om tot een doelpunt te komen. “Er zitten veel grote jongens in het Griekse team, die allemaal goed zijn met het hoofd. Daar zullen de Belgen voor moeten opletten. Daarnaast zal Griekenland ook hopen op een snelle counter… als die er al komt, tenminste. De match op een diefje winnen, dat zal de tactiek van de Grieken zijn. Al zullen ze met een gelijkspel ook allang tevreden zijn.”

• Schrik voor de Duivels

Vreemd toch, een team dat zelfs in eigen stadion van plan is ultradefensief te spelen. Het kan de Griekse fans echter maar weinig schelen. “Dat ze thuis spelen, maakt niet uit: het resultaat is het enige wat telt, ook voor de fans. België wordt als een grootmacht gezien in Griekenland. Ik begrijp niet dat jullie nog steeds zo bescheiden zijn op het internationale toneel. Toen wij voor deze poule ingeloot werden bij de Rode Duivels, wisten we meteen dat we niet eerste zouden kunnen worden in onze groep. Ik verwacht van jullie ook minstens een plek in de kwartfinales op het WK in Rusland. Met uitzondering van Duitsland en Frankrijk hoeven jullie heus van niemand schrik te hebben.”

Waarschijnlijke opstelling Griekenland (4-5-1): Karnezis - Maniatis, Sokratis, Manolas, Tzavellas - Zeca, Samaris - Mantalos, Fortounis, Stafyllidis – Donis.