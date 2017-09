Rode Duivels als eerste Europese land naar het WK, en dat met enorm straffe statistieken en enkele records

De Rode Duivels gaan naar het WK in Rusland. Mathematisch is het nog niet zeker, maar geen kat dat er nog aan twijfelt dat België zijn ticket naar het Oosten van Europa al mag boeken. Loopt het in Griekenland mis zondag, zijn er nadien nog voldoende kansen om de kwalificatie definitief af te dwingen. Dat onze nationale voetbalhelden er zo goed voorstaan, is niet eens zo verrassend als je er de cijfers bij neemt. Hazard en co verbreken alle eigen records en troeven heel wat landen af.

Onder de hoede van Roberto Martinez legden de Rode Duivels een nagenoeg perfect parcours af richting Rusland. Zo lieten de troepen van onze Spaanse bondscoach nog maar één keer punten liggen. In maart hield de Griekse muur goed stand in het Koning Boudewijnstadion, met een 1-1 gelijkspel als gevolg. Het is tot dusver het enige smetje op een verder vlekkeloze campagne. Want waar de Rode Duivels vroeger wel eens uitschuiver durfden maken tegen mindere goden, walste het nu vaak vlot over de tegenstander.

Foto: Fifa.com

En dat is ook te zien aan het aantal doelpunten dat de Rode Duivels maken. Met 33 gemaakte goals en amper twee tegendoelpunten verbetert het vlotjes zijn eigen beste doelsaldo, en dat op amper zeven wedstrijden. Het zorgt ook voor een duizelingwekkend gemiddelde van maar liefst 4,7 goals per wedstrijd. Daarmee is België de beste leerling uit de klas, geen enkel land ter wereld doet beter in de kwalificaties voor het WK. Duitsland is tweede met 29 gemaakte goals, omgerekend 4,14 per partij. Er vallen in de Europese poules gemiddeld drie doelpunten per match, wereldwijd is dat 2,9. Lukaku en co gaan er dus vlotjes over. De uitschieters waren de confrontaties tegen Gibraltar (0-6 en 9-0) en de thuiswedstrijde tegen Estland (8-1). In de geschiedenis van de EK- en WK-kwalificaties had enkel Spanje ooit een beter doelpuntensaldo na zeven matchen, met 39 gemaakte goals en vijf tegentreffers. Het sloot de campagne voor het EK 2000 uiteindelijk af met een saldo van +37.

Topschutter Lukaku, assistenkoning Mertens en record Benteke

Dat we er Lukaku uitpikken als het over doelpunten gaat, is geen toeval. De spits van Manchester United legde er donderdag tegen voetbaldwerg Gibralter alweer drie tegen de netten, hij brengt zijn totaal in deze campagne op negen. Hij mag dan nog steeds tegenstanders hebben in eigen land, er bestaat geen discussie meer over wie de eerste spits is. Big Rom scoort met de ogen dicht. Hij moet in de kwalificaties enkel Cristiano Ronaldo en Robert Lewandowski voor zich dulden, zij vonden respectievelijk 14 (!) en 11 keer de weg naar de netten. Nummer vier is Aleksandar Mitrovic, ex-Anderlecht, met zes goals. Lukaku is dan wel de vlotst scorende Belg, Christian Benteke zette een straf record. Zijn doelpunt op bezoek op Gibraltar viel al na acht seconden, het snelste doelpunt ooit in de kwalificaties voor het WK.

Foto: Photo News

Op het vlak van assists is Dries Mertens dan weer de grote man, met zeven stuks op evenveel wedstrijden. Daarmee is de ster van Napoli de beste assistgever van de WK-voorronde, samen met de Serviër Dusan Tadic en de Bosniër Miralem Pjanic. Op plaats vijf zien we... Thomas Meunier. De rechtsachter van PSG gaf al vijf keer een beslissende pass en is een onmisbare schakel in het systeem van Roberto Martinez. Met al dat aanvallend geweld de Belgen zijn dan ook goed op weg om het recordaantal gemaakte goals in een WK-kwalificatiecampagne te verbreken. In aanloop naar het WK 2006 scoorde Tsjechië 38 keer. Zij speelden wel in een poule met zeven landen, in een groep met zes landen is Duitsland de recordhouder, met 36 goals.

Foto: Uefa.com

Duivelse muur

Maar niet alleen moet de doelman van de tegenstander vaak de bal uit zijn netten vissen, de Rode Duivels houden de boel ook goed gesloten. Samen met de Duitsers heeft het de beste defensie in deze campagne, Thibaut Courtois moest zich nog maar twee keer omdraaien. Enkel Griekenland en Estland wisten de Duivelse verdediging al te omzeilen. En Courtois moet doelpuntenmaker Mitroglou alvast niet vrezen zondag.CMet 90% aangekomen passes en een gemiddeld balbezit nestelen de Belgen zich in deze nevencategorieën ook mooi in de top vijf. Jan Vertonghen leverde al 488 passes goed af, maar vier spelers deden beter.

Foto: Photo News

Eerste Europese land

Rusland is al zeker van een plaats op het WK, maar dat dankt het natuurlijk aan jet feit dat het organisator is. Verder mogen Japan, Iran en Brazilië hun hotel al boeken. Maar België kan dus wel het eerste Europese land worden dat zich via de kwalificaties plaats. En dat is toch een knappe prestatie. Het troeft wereldkampioen Duitsland en Europees kampioen Portugal af, al kan die Mannschaft zich maandag ook kwalificeren, mits het zelf wint van Noorwegen en Noord-Ierland punten verliest tegen Tsjechië.