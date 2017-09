VIDEO. Verratti wilde naar Barcelona, maar is na deze actie ongetwijfeld blij dat hij bij PSG bleef

Spanje gaf Italië zaterdag voetballes. De Squadra Azurra liep achter een ongrijpbare bal aan en ging met 3-0 de boot in. Vooral Isco was in zijn sas. De spelmaker van Real Madrid scoorde tweemaal en verdeelde het spel. Het Italiaanse middenveld kreeg op geen enkel moment grip op de dribbelvaardige Spanjaard. Ook Marco Verratti, nochtans niet de minste, kwam er niet aan te pas. De Italiaan van PSG werd door Isco met de neus op de feiten gedrukt toen de Madrileen hem een héérlijke panna gaf. Verratti wilde deze zomer naar Barcelona, maar is na gisterenavond ongetwijfeld opgelucht dat PSG hem niet liet gaan. Zo moet hij Isco niet te veel meer tegenkomen, want de actie van zaterdag zal nog wel even nazinderen.