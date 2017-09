Jobhoppen is populair bij studenten

De vakantie mag dan wel (bijna) gedaan zijn, ook tijdens het jaar gaan studenten op zoek naar een toffe job om hun studies te betalen, een kot te huren of gewoon een centje bij te verdienen om iets leuk mee te doen. Soms combineren ze zelfs meerdere jobs. Dat blijkt uit een onderzoek voor een bachelorproef aan de Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen. Ruim zes op de tien jongeren hebben meer dan één studentenjob.

Student Milan Vandervoort ondervroeg voor zijn bachelorproef 206 studenten die bijklussen via Deltaworx, het uitzendkantoor dat gespecialiseerd is in studentenjobs. Uit dat onderzoek blijkt dat 62 procent ...