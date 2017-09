Zappacosta moet Italianen defensief een handje toesteken

Lees ook:WK KWALIFICATIE. Isco dolt met Italianen en loodst Spanje naar ruime zege

De Italianen missen tegen Israël verdedigers Giorgio Chiellini (Juventus), Leonardo Bonucci (Milan) en Leonardo Spinazzola (Atalanta). Chiellini blesseerde zich vrijdag op training, Bonucci liep zaterdag tegen Spanje (3-0) tegen een fatale gele kaart op en is geschorst, terwijl Spinazzola zich blesseerde in de slotminuten van dat duel.

Zappacosta maakte donderdagavond nog de overstap van Torino naar Engels kampioen Chelsea. De 25-jarige verdediger telt voorlopig vier caps.

‘It's a dream for me to join Chelsea and play in the Premier League. I am very excited to be here.' #WelcomeDavide pic.twitter.com/919f1thnVz