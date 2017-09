België start zonder Kompany en Hazard tegen Griekenland: dit is de mening van onze Chef Voetbal

Bondscoach Roberto Martinez heeft zondagavond in de cruciale WK-kwalificatiewedstrijd in en tegen Griekenland op de achtste speeldag in groep H voor Marouane Fellaini en Mousa Dembélé gekozen als vervangers van de geschorste Axel Witsel en Eden Hazard, die uit voorzorg op de bank start. Vincent Kompany is dan weer niet speelklaar geraakt nadat hij tegen Gibraltar een trap had geïncasseerd.

Basisopstelling: Courtois, Alderweireld, Vermaelen, Vertonghen, Meunier, Fellaini, Dembele, Carrasco, De Bruyne, Lukaku, Mertens

Achterin neemt Thomas Vermaelen zijn plaats in. Hij krijgt het Spurs-duo Jan Vertonghen en Toby Alderweireld naast zich. Vertonghen speelt zijn 95e interland en gaat zo Timmy Simons voorbij in de ranglijst aller tijden. Vertonghen moet daarin enkel nog Jan Ceulemans met 96 caps voor zich dulden. Thibaut Courtois staat voor de 52e keer in doel bij de Duivels.

VIDEO: de mening van onze Chef Voetbal Ludo Vandewalle

Hazard werkte donderdag tegen Gibraltar zijn eerste officiële speelminuten van het seizoen af, nadat een rechterenkelbreuk hem enkele maanden van de velden had gehouden. In de opstelling van Martinez verschuift Kevin De Bruyne van het centrum naar de plaats van Hazard, in steun van topschutter Romelu Lukaku. Aan de overkant staat net als tegen Gibraltar Dries Mertens.

Witsel liep tegen Gibraltar dan weer tegen een onnodige rode kaart aan en zo blijft er van Martinez’ centrale duo op het middenveld niets meer over. Met Fellaini, nog maar net hersteld van een kuitblessure, en Dembélé als vervangers brengt hij een onuitgegeven duo aan de aftrap tegen de stugge Grieken. Op de flanken staan Yannick Carrasco en Thomas Meunier, donderdag nog uitblinker met drie doelpunten en evenveel assists.

Bij de verdedigend ingestelde Grieken is Kostas Mitroglou de belangrijkste afwezige. De kersverse spits van Olympique Marseille scoorde eind maart nog het Griekse doelpunt op de Heizel.

Bij een zege in het Georgios Karaiskakisstadion in Piraeus zijn de Rode Duivels twee speeldagen voor het einde van de kwalificaties verzekerd van de eindzege in de groep en het bijbehorende rechtstreekse ticket voor het WK en ook met een punt is het zo goed als binnen, al is er dan nog geen mathematische zekerheid. Griekenland en Bosnië kunnen dan met een mirakel nog langszij komen en bij een gelijke stand is het doelpuntensaldo doorslaggevend. Met +31 tegenover twee keer +7 voor de tegenstanders in kwestie is België ongenaakbaar.