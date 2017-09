We gaan naar Rusland! Dit is alles wat u nu al moet weten over het WK 2018

De kogel is door de kerk: België heeft zich als allereerste Europees land geplaatst voor de eindronde van de Wereldbeker Voetbal 2018 (als u gastland Rusland niet meerekent). Veel factoren liggen echter nog niet vast: 26 van de 32 deelnemende landen zijn nog niet gekend en zelfs de pot waarin België terechtkomt bij de loting voor de groepsfase is nog een belangrijk vraagteken. Wij maakten alvast een korte gids over wat u nu al moet weten over het WK 2018.

Zoals al langer bekend is Rusland de organisator van het 21ste WK voetbal. Voor onze Rode Duivels zijn de Russen geen onbekenden, want op het vorige WK in Brazilië kwamen beide teams tegen elkaar uit in de groepsfase. België won die confrontatie in het legendarische Maracanastadion met 1-0 na een late goal van Divock Origi. De Russen overleefden de groepsfase van het WK nog nooit, al werd de voormalige Sovjet-Unie in 1966 wel vierde op het WK in Engeland.

Pot 2, of toch pot 1?

Rusland is zeker niet de gevaarlijkste tegenstander van het pak, maar komt als gastland bij de loting wel in pot 1 terecht met enkele andere voetbalgrootmachten. België zit voorlopig in de tweede pot, maar kan nog in pot 1 terechtkomen. De meest voor de hand liggende manier om dat te doen is door de top zeven van de FIFA-ranking binnen te duiken. Op die ranking staat België voorlopig negende achter Brazilië, Duitsland, Argentinië, Zwitserland, Polen, Portugal, Chili en Colombia.

Oliver Bierhoff tijdens de loting voor de WK-kwalificaties. Op 1 december is de loting voor de groepsfase van de WK-eindronde, waar België haar eerste drie tegenstanders van het toernooi zal kennen. Foto: EPA

De nummers zeven en acht, Chili en Colombia, staan nog binnen handbereik van de Rode Duivels. Indien één of meerdere landen uit de top zeven de WK-kwalificatie mislopen, kunnen de nummers acht, negen,... echter ook in pot 1 belanden. Indien ons land dus met absolute zekerheid in die pot wil terechtkomen, dan doen de Rode Duivels er dus goed aan om ook in hun laatste kwalificatiewedstrijden tegen Bosnië (7 oktober) en Cyprus (10 oktober) alles uit de kast te halen.

Loting op 1 december

Ongeacht in welke pot België terechtkomt, op vrijdag 1 december volgt de allesbepalende loting van de groepsfase en kennen de Rode Duivels dus hun drie eerste tegenstanders. De speelsteden van onze nationale ploeg zijn zo ook meteen bekend. Wie onze Duivels achterna reist hoeft gelukkig geen vrees te hebben over extreem lange reistijden in Rusland, dat qua oppervlakte ’s werelds grootste natie is. De organisatie van het WK heeft immers besloten om te kiezen voor speelsteden die uitsluitend in het westen van Rusland liggen, waardoor belachelijk verre verplaatsingen naar steden zoals Vladivostok (helemaal in het oosten van Rusland) uitgesloten zijn. De elf speelsteden van het WK - met twee stadions in hoofdstad Moskou - vindt u hieronder:

World Cup 2018 in Russia. 11 host cities in Russia...- https://t.co/s8anoLAEkH#FIFA18 pic.twitter.com/SymbwmXXFz — FIFA World Cup 2018 (@fifacup_2018) 19 augustus 2017

Rusland zal op donderdag 14 juni 2018 om 17u Belgische tijd de openingswedstrijd aftrappen. Een maand later, op zondag 15 juli 2018, volgt om 16u Belgische tijd de allesbeslissende finale. Beide wedstrijden worden gespeeld in het Olympisch Stadion Loezjniki (Moskou), dat een capaciteit heeft van zo’n 80.000 toeschouwers.

Al zes landen geplaatst

In totaal zullen 32 landen deelnemen aan het WK, goed voor in totaal 64 wedstrijden. Behalve Rusland en België zijn vier andere landen al geplaatst: Brazilië, Mexico, Japan en Iran. Europa zal hofleverancier zijn op het WK met maar liefst 14 deelnemers. Daarnaast zullen ook 5 Afrikaanse landen, 4 Zuid-Amerikaanse landen, 4 Aziatische landen (inclusief Australië, dat deelneemt aan de Aziatische voorrondes) en 3 landen uit Noord- en Midden-Amerika meedoen. De tussenstanden in de Europese en Zuid-Amerikaanse kwalificaties kunt u hier vinden.

Neymar, hier in actie tijdens het WK 2014, is met Brazilië al zeker van een plek op het WK 2018. De vijfvoudig wereldkampioenen plaatsten zich op 28 maart als allereerste land voor de eindronde. Foto: AFP

Wie goed kan tellen, ziet dat bij deze opsomming slechts 30 landen meegerekend zijn: de laatste twee tickets worden verdeeld in twee intercontinentale play-offs. In de ene play-off neemt het beste land van de Oceanische Voetbalconfederatie het op tegen de nummer vijf van de Zuid-Amerikaanse kwalificatiepoule. Nieuw-Zeeland won de heenwedstrijd van de Oceanische finale met 6-1 tegen de Salomonseilanden en is dus al zo goed als zeker van haar plaats in die play-off. In het andere duel komt de winnaar van het duel der beste derdes in Azië tegenover de nummer vier van de vijfde ronde in Noord- en Midden-Amerika.

Mascotte

Ook belangrijk op een WK: de mascotte. Na een publieke stemronde werd eind vorig jaar uiteindelijk gekozen voor een wolf, die Zabivaka gedoopt werd. Zabivaka zal zoals zijn voorgangers waarschijnlijk alomtegenwoordig zijn om voetbalfans te begroeten in en rond de verschillende stadions. En u, wilt u als fanatieke Duivel onze landgenoten in Rusland vooruit schreeuwen naar - wie weet - eeuwige glorie? Wees er dan tijdig bij om uw tickets te bestellen. Deze zullen beschikbaar zijn op de officiële website van de FIFA. De officiële start van de ticketverkoop moet nog bekendgemaakt worden, maar valt sowieso pas na de loting van de groepsfase (1 december).