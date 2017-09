REACTIES. Rode Duivels ondanks WK-kwalificatie kritisch voor zichzelf

België is erbij op het WK 2018. Ondanks het geleverde spel en de moeilijke wedstrijd waren onze Rode Duivels tevreden met de kwalificatie voor hun tweede WK op rij. Veel zal er voorlopig niet gefeest worden. “We hebben een druk programma, maar we gaan er wel eentje op drinken!” aldus doelpuntenmaker Jan Vertonghen.

Jan Vertonghen: “Goal kon ook aan de andere kant gevallen zijn”

Jan Vertonghen brak met zijn 0-1 de wedstrijd volledig open voor de Duivels. “Het was lastiger dan gedacht, want de Grieken kwamen er gevaarlijk uit. Ze gebruikten veel lange ballen, speelden goed op de counter en hebben twee, drie zeer goeie kansen ontwikkeld. Ons spel was niet goed, maar we zijn gekwalificeerd. We hadden een laag tempo en konden zo moeilijk de ruimte vinden. In de tweede helft kwam er meer ruimte en scoren we een goal, maar die kon ook aan de andere kant gevallen zijn. Dan kan je denken, het is binnen, maar dan scoren de Grieken onmiddelijk. Feest? We vliegen nu direct terug, maar we gaan er toch één op drinken!”

Foto: Photo News

Thomas Meunier: “Tactiek aangepast in tweede helft”

“Ik ben wel tevreden met de kwalificatie en de vreugde voor de zege is daar, maar ons spel was niet goed. We konden niet in ons ritme komen en de Grieken speelden goed. We hadden niet de attitude om zo defensief te spelen in de eerste helft. In de tweede helft hebben we vervolgens een beetje onze tactiek veranderd. Er stond meer een ploeg, we speelden de bal meer rond, we hebben enkele zeer goeie kansen gehad en uiteindelijk scoren en winnen we toch. Maar het spel kon veel beter.”

Courtois: “Veel zand op het veld”

“Het veld was echt niet goed. Veel zand, hobbelig, we wisten dat het moeilijk voetballen zou zijn. De Grieken durfden deze keer wel voetballen. Ik heb zelf een van de beste reddingen uit mijn carrière gemaakt. Die bal viel op het laatste moment en ik kon er nog net bij, waardoor hij tegen de paal belandde. Als we daar op achterstand komen is het een compleet ander verhaal. We hebben nadien op karakter gewonnen, we zijn doorgegaan om die 1-2 te maken. Het veld is natuurlijk niet de enige reden, we hielden de bal ook te veel bij in plaats van rond te spelen. Als we dat probeerden, sprongen er meteen drie of vier Grieken op ons, we kregen geen ruimte. Tegen ploegen die zo sterk verdedigen moeten we toch een oplossing proberen vinden in Rusland.”

Foto: Photo News

De Bruyne: “Negen maanden om fouten recht te zetten”

“Iedereen is vrij rustig, we hebben gedaan wat we moeten doen. Het was zoals ik voorspeld had vorige week: heel moeilijk. Die vijandige sfeer die hier heerste hebben we goed opgelost. We zijn niet op zoek gegaan naar de confrontatie en niet te veel meegegaan in het Griekse verhaal, wat we in onze thuismatch eigenlijk wel hebben gedaan. Het was moeilijk om openingen te zoeken, dan weet je dat je geduld moet hebben en geconcentreerd moet blijven. Naar het einde toe werd het opener en ging het makkelijker. Nu hebben we negen maanden tijd om alle fouten die we maken als ploeg nog recht te zetten. Vooral op defensief vlak hebben we nog werk. Hier en daar zijn er nog wat problemen en moeten we nadenken over oplossingen.”