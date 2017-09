Trainer Rode Duivels verrast: “Ik kon niet trotser zijn over deze prestatie”

Belgisch bondscoach Roberto Martinez was ontzettend trots, ondanks de moeizame manier waarop de Rode Duivels de Griekse tegenstand hadden geklopt. “Dit was precies wat ik wilde zien. Dit is de enige manier om deze generatie zijn potentieel te laten vervullen.”

REACTIES. Rode Duivels ondanks WK-kwalificatie kritisch voor zichzelf.

“Ik denk dat het duidelijk was dit geen goede wedstrijd was van ons”, trapte Martinez een open deur in. “Onze eerste helft was waarschijnlijk de slechtste die we gedurende de hele campagne gespeeld hebben. We misten onze gebruikelijke finesse. Maar daar ging het vandaag helemaal niet om, om goed spelen. We kwamen hier om te winnen, de manier waarop maakte niet uit. Vandaag was onze eerste finale en die speel je om te winnen. Net daarom ben ik zo trots op mijn spelers. Sommige individuen werden leiders. Thibaut Courtois met die save voor rust, Marouane Fellaini met hoe hij alle stilstaande fases wegkopte, Kevin De Bruyne met hoe hij ook verdedigend een handje toestak en Jan Vertonghen die als kapitein scoorde. We winnen als we goed zijn, maar je moet ook kunnen winnen als je slecht speelt.” Volgens Martinez hebben de Belgische nationale elf op dat vlak vooruitgang gemaakt. “Ik vind dat we grote stappen gezet hebben op vlak van mentaliteit. Dit was precies wat ik wilde zien: een wedstrijd die zich afspeelde buiten hun comfort zone, maar die ze toch winnen. Zo’n mentaliteit, dat is de enige manier om deze generatie zijn potentieel te laten vervullen. Daarom kon ik niet trotser zijn. De Rode Duivels hebben nooit aanvaard dat ze hier zouden verliezen. Al was het dan technisch heel slecht, en werd er in balbezit heel wat afgewandeld. Maar halfweg kwamen die jongens de kleedkamer binnen en waren ze niet tevreden. Ze waren gefrustreerd omdat wat ze tegen Gibraltar wel goed gedaan hadden, vandaag niet lukte. Ik heb karakter gezien, heb gezien dat ze elkaar erbovenop hielpen. Zij wisten dat ze wilden winnen. Over enkele weken is misschien het enige wat de buitenwereld onthoudt dat wij ons als eerste in Europa via de voorrondes wisten te plaatsen voor het WK, maar intern zal hetgene wat we van deze match onthouden vooral de manier waarop zijn. Met de wil om te winnen, het verlangen om met het ganse hart te spelen.”

Nu de kwalificatie binnen is, hoeven de Rode Duivels niet meer het volle pond te geven in de laatste twee wedstrijden van hun WK-kwalificatiecampagne, in Bosnië en thuis tegen Cyprus. “Maar ik ben niet van plan te gaan experimenteren”, counterde Martinez. “Daarvoor zullen we daarna nog genoeg vriendenmatchen kunnen spelen. Nee, ik zie ze als voorbereiding op het WK en zal geen foutenmarge dulden. Ik wil ook die laatste twee matchen gewoon winnen.”

Bondscoach Griekenland: “Het was makkelijker voor ons om tegen België te spelen dan tegen Estland”

Niet verderkomen dan 0-0 tegen Estland maar wel de Rode Duivels het vuur aan de schenen leggen, voor Grieks bondscoach Michael Skibbe was het blijkbaar niet meer dan normaal. “Het is voor mijn ploeg makkelijker tegen België spelen dan tegen Estland”, zei hij na de 1-2 nederlaag tegen de Belgen.

“Ik wil in de eerste plaats de Rode Duivels feliciteren met hun kwalificatie voor het WK”, stak de Duitse hoofdtrainer van de Grieken van wal. Daarna liet hij wel niet na onze jongens nog even op hun sportieve plichten te wijzen. “Ik hoop maar dat de Belgen zullen blijven winnen. Ik heb daar niet over gepraat met Roberto Martinez, maar hij is een echte winnaar en weet wat hij moet doen in Bosnië”, aldus Skibbe. Als de Bosniërs België kloppen, steken ze Griekenland voorbij in de strijd om de tweede plek en de bijhorende barrages voor het WK.

Skibbe had ook gezien dat hij het de Belgen zeer moeilijk gemaakt had. Wat de match betreft: ik denk dat we veel pech gehad hebben vandaag. De Belgen hadden aanvallend maar enkele goede momenten. Wij verdedigden nog beter dan in de heenmatch en waren sneller in onze counters. We hebben een paar goede kansen gehad om meer te scoren en de match te winnen.”

“Het is voor mijn team veel makkelijker om tegen België te spelen dan tegen Estland. Mijn spelers kunnen zich makkelijker optrekken aan het niveau van betere tegenstanders. Als je tegen een aanvallende ploeg speelt, gaat het ook makkelijker. Zij laten meer ruimte en dan kunnen we onze sterke punten gebruiken: een stevige verdedigend en een snelle counter.”