Herrie in de tent bij Nederland? Advocaat berispt assistent Gullit, Robben gaat Legioen als enige groeten

Nederland is niet bezig aan haar sterkste WK-kwalificatieronde, maar kan dankzij een 3-1 zege tegen Bulgarije toch hoop houden op de eindronde in Rusland. Desondanks lijkt de sfeer binnen het team niet opperbest. Bondscoach Dick Advocaat bekritiseerde zijn eigen assistent Ruud Gullit nadat die laatste een filmpje uit de kleedkamer op sociale media plaatste. Intussen ging sterspeler Arjen Robben na de match als enige speler het Legioen groeten.

Op het filmpje van Gullit zijn beelden te zien over hoe de Nederlandse spelers zich omkleden en uitrusten na de wedstrijd. “Gewonnen vandaag. 3-1 tegen Bulgarije, fantastische wedstrijd,” luidt het bij de Nederlandse legende. Desondanks gebeurt het weinig dat er video’s uit een voetbalkleedkamer opduiken, en dat vond ook bondscoach Dick Advocaat. “Ik vind het heel vreemd dat dit gefilmd wordt”, zei Advocaat tegenover de NOS na de wedstrijd. “Ik kan me niet voorstellen dat dit mijn eigen assistent-coach is. Dit vind ik echt heel vreemd, en dat zal ik hem zeggen ook.”

Robben groet Legioen als enige

Intussen zorgden ook de spelers zelf voor ophef bij de fans, want na de wedstrijd was Arjen Robben de enige die de meegereisde fans in de ArenA ging groeten. En dat vond de ster van Bayern München duidelijk niet kunnen. “Ik voelde me eerst wel lullig om alleen die ereronde te doen en dat wilde ik eigenlijk ook niet, maar ons Legioen is toch weer gekomen en dan wil ik ze bedanken. Die andere jongens denken daar waarschijnlijk niet aan en ik denk niet dat het bewust is, maar ik ga dit binnen wel even gaan zeggen. Dit is niet netjes.”