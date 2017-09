Kevin Mirallas: “Ik wilde echt naar huis, naar Olympiakos”

De Rode Duivels speelden gisteren in het stadion van Olympiakos en als het aan Kevin Mirallas had gelegen, dan was hij daar de rest van het seizoen gebleven. Hij zit op een zijspoor bij Everton, maar die club liet hem in augustus niet vertrekken. Nochtans wilde zijn ex-club Olympiakos hem er graag bij.

“Ik wilde echt graag naar Olympiakos komen”, zegt Mirallas in de Griekse media. “Maar Everton wilde me niet laten gaan. Dat vind ik zeer jammer. Het maakt me triest dat ik niet de kans kreeg om naar huis terug te keren <I>(Mirallas was zeer graag in Athene, nvdr.)</I>. Hopelijk komt het er in de toekomst toch nog een keer van.”

Opvallend: gisteren kreeg elke Rode Duivel een striemend fluitconcert van de Griekse fans. Alleen Mirallas kreeg een oorverdovend applaus.