Op zoek naar een goede belegging? Dan investeer je voortaan maar beter in water

“Investeer in water. Het zal u nog lang opleveren.” Die boodschap stuurde de bank KBC afgelopen week de wereld in. Echt? Water? De meest overvloedige grondstof op aarde, waarvan er door de klimaatverandering enkel zal bijkomen? “Zo’n slecht idee is het niet”, zegt beursspecialist Pascal Paepen. “Hoe diep een economische crisis ook is, de mens zal altijd water nodig hebben.”

Stel: in het jaar 2000 had u duizend euro op overschot. Dan had u die allicht belegd in Lernout & Hauspie, maar – zoals we nu weten – dat was dus een slecht idee. Een beter idee was om die duizend euro ...