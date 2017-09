Goed nieuws: Rode Duivels virtueel terug reekshoofd op WK

De overwinning van de Rode Duivels in Griekenland bezorgde de Belgen niet alleen de zekerheid over de WK-kwalificatie, het brengt ons land ook opnieuw minstens op de zevende plaats van de FIFA-ranking. Belangrijk, want dat geeft over drie maanden zekerheid over het statuut van reekshoofd bij de loting voor het WK.

Op de huidige FIFA-ranking staat België momenteel op de negende plaats met 1194 punten. Maar door de zeges tegen Gibraltar en Griekenland zal ons land op de nieuwe ranglijst die gepubliceerd wordt op 14 september 1265 punten tellen. En daarmee springen we sowieso over Chili (nu nummer 7) en Polen (nu nummer 5). Polen verliest punten omdat het afgelopen week een flinke pandoering kreeg van Denemarken (4-0), Chili zakt dan weer nadat het 0-3 verloor van Paraguay. Als Colombia dinsdag in eigen huis niet wint van Brazilië, gaan we ook de Colombianen voorbij en worden de Rode Duivels zelfs zesde. Bovendien heeft België het geluk dat Frankrijk, nu amper één plaatsje achter ons land op de ranking, zondag niet verder geraakte dan 0-0 tegen Luxemburg en de kans liet liggen om in het spoor van België te blijven.

Minstens een zevende, misschien zelfs een zesde plaats dus op de FIFA-ranking voor België dus. In de wetenschap dat de top-zeven op de FIFA-ranking op 1 december samen met gastland Rusland als reekshoofd in pot 1 terecht komt voor de loting, is het dus belangrijk om in de resterende twee laatste WK-kwalificatieduels de volle buit te pakken. Enkel winst tegen Bosnië en Cyprus zal allicht volstaan om Frankrijk, Spanje, Italië, Engeland, Chili en Polen af te houden. En bijgevolg landen als Brazilië, Duitsland, Rusland en Argentinië te vermijden in de poulefase op het WK.

