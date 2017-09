ANALYSE. En nu aan het werk: Rode Duivels hebben nog veel stappen te zetten

De Rode Duivels zijn er weer bij. Proficiat. Maar terwijl de Belgen vier jaar geleden na de kwalificatie voor het WK in Brazilië nog collectief uit het dak gingen, nemen we dit nu voor kennisneming aan. De kwalificatie is, ondanks de moeizame zege van gisteren, de meest logische zaak ter wereld. Zoals altijd gezegd: op het WK moet het gebeuren. Voor de spelers én voor de bondscoach. En er is nog werk.