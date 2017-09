De punten van de Rode Duivels na zege in Griekenland: opvallend laag en zelfs één “gebuisde”

De Rode Duivels hebben zich zondagavond dankzij een 1-2 overwinning in en tegen Griekenland op de achtste speeldag in groep H geplaatst voor het WK voetbal van komend jaar in Rusland. Toch liep het in Griekenland niet meteen van een leien dakje. De spelersbeoordeling leverde deze keer dan ook opvallend lage cijfers op en er is er zelfs eentje die 4/10 scoorde. En hoe deed de bondscoach het?