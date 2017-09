Hoe blikken Rode Duivels zelf al vooruit naar het WK? “We zijn geen favoriet”

België mag zich dan als tweede Europese land na Rusland hebben geplaatst voor het WK, het betekent nog niet dat de spelers dromen van een finale in Moskou. “We zijn een outsider. De echte favorieten zijn Brazilië, Argentinië, Frankrijk, Spanje, Duitsland”, zegt doelpuntenmaker Jan Vertonghen. Na de moeilijke match in Athene beseffen de Duivels dat ze nog progressie moeten maken.

“Sorry jongens, over het WK zeg ik niks. We gaan ons nu negen maanden op onze clubs concentreren.”wimpelde gisteren elke vraag over Rusland af. Ookwilde nog niet te veel vooruitblikken. “We moeten nog zestig matchen spelen voor het zo ver is.” Maar tijdens de terugreis naar huis – de Rode Duivels landden vanochtend vroeg al in Brussel – ging het wel degelijk over het nakende WK.

“We zijn als eerste Europese land geplaatst? Daar mogen we toch trots op zijn?”, vraagt Toby Alderweireld zich luidop af. “Op het WK moet je gaan voor het hoogste. Ik zeg niet dat we gaan winnen, maar we hebben wel die ambitie. Iedereen begint aan zijn derde tornooi. We hebben een volwassen groep – Vince, Jan, Eden – en we weten hoe we ons ideaal moeten voorbereiden. Niet alleen fysiek, ook mentaal.”

Jan Vertonghen, die gisteren zijn eerste goal in twee jaar maakte, drukt zich voorzichtiger uit.

“Ik denk dat we een outsider zijn. Geen favoriet – dat zijn Brazilië, Argentinië, Frankrijk, Spanje, Duitsland. Ik zet ons daar iets onder. Maar met de juiste voorbereiding kunnen we nog een progressiemarge maken. Ik denk ook dat geen enkel land tegen ons wil spelen.”

“Ons doel moet zijn om beter te doen dan vorige keer”, zegt Eden Hazard. “Dat betekent dus de halve finale halen. Het tornooi winnen wordt moeilijk. Er zijn ploegen die beter zijn dan wij. Maar als iedereen geconcentreerd is en we een beetje geluk hebben – geen blessures, geen schorsingen – kunnen we misschien iets verder gaan.”

Een vroege kwalificatie betekent dat België nu tijd heeft om het WK voor te bereiden.

“Wat er nu moet gebeuren? Goed eindigen in de kwalificatie, goeie oefenmatchen spelen en gericht tactisch trainen”, zegt Vertonghen. “Ook tegen gesloten systemen.”

Want het is tegen zulke moeilijk te bespelen tegenstanders dat de Rode Duivels nog moeite hebben.

“In oefenwedstrijden denk ik dat we best spelen tegen kwalitatief hoogstaande tegenstanders, om het niveau op te krikken”, zegt Alderweireld. “Maar een match als vandaag was ook belangrijk, want tegenstanders als Griekenland gaan we op het WK ook tegenkomen.”

Veel afval

“We zijn content met de kwalificatie, maar onze prestatie was niet goed”, zei ook Thomas Meunier. “We speelden niet in het juiste ritme, waardoor we hen hoop hebben gegeven. Ook positioneel stonden we niet goed en er zat veel afval in ons spel. We hebben het moeilijk tegen ploegen die een defensief blok vormen en daar moeten we iets aan doen.”