Benito Raman spreekt voor het eerst na transfer: “Duits spreken zoals Pfaff en ik ben content”

Van Benito Raman (22) kan je veel zeggen, maar dat hij rond de pot draait zeker niet. Bij het Duitse Fortuna Düsseldorf hoopt hij een frisse doorstart te maken. “Deze stap moest ik zetten om nog iets uit mijn carrière te halen.”

“Guten Tag.” Benito Raman schiet zelf bijna in de lach wanneer hij ons ermee begroet. Hij heeft zin in zijn nieuwe, buitenlandse avontuur. “Ik zal in Düsseldorf gaan wonen. Ik begrijp Duits, niet alles, maar het lukt wel. Ze hebben me aangeraden om het beruchte interview met Jean-Marie Pfaff uit het hoofd te leren en dat direct op te zeggen tegen de Duitse pers. Dat gaat geniaal worden. Als mijn Duits zoals dat van Pfaff wordt, ben ik content.” (lacht)

Waarom Düsseldorf?

“Een nieuw land, hé. Het was beter geen binnenlandse transfer te maken en ergens heen te gaan waar niemand me kende. Bovendien wilden ze me al langer. Er waren nog opties: Zulte Waregem en Lokeren, Lens en Metz een beetje. Concreet is dat nooit geworden. Ofwel was ik te duur, ofwel was er een uitvlucht dat ik naast het veld niet goed was.”

Moest je weg bij Standard?

“Nee, maar het was beter aangezien ik weinig ging spelen. Toen ik in de oefenmatch tegen Hoffenheim ingevallen was en na 25 minuten weer werd gewisseld, wist ik wel hoe laat het was. Ik heb er met Olivier Renard over gepraat en hij gaf aan een oplossing te gaan zoeken. In de laatste twee weken van de transferperiode kreeg ik plots te horen dat ik niet weg mocht. Dat was zo tot de laatste dag, toen werd het voorstel toch geaccepteerd. Gelukkig.”

Hoe kijk je terug op Standard?

“Ik ben er altijd graag geweest. Met Ferrera en Jankovic had ik twee trainers die in mij geloofden. Bij Sa Pinto was dat minder. Dat kan. Het is niet dat wij een slechte band hadden of dat ik hem een slechte trainer vind. Net als Jankovic kan hij een ploeg opnaaien. Alleen spijtig dat ik niet honderd procent de kans heb gehad om te tonen wat ik waard ben.”

Heb je zelf om uitleg gevraagd?

“Bij zijn assistent één keer. Ik zat de laatste drie oefenmatchen op de tribune en moest op de eerste speeldag opeens mee naar Mechelen. Ik zei hem dat ik geen speler ben om op de tribune te zitten. Laat mij dan trainen, want dan ben ik bezig. Uiteindelijk ben ik gewoon meegegaan. Ik ben professioneel gebleven.”

Je hebt een klik gemaakt.

“Ik moest wel. Na twee mindere jaren moest ik deze stap zetten om nog iets uit mijn carrière te halen. Nog zo’n seizoen en het was gedaan. Dan kon ik in tweede of derde klasse gaan sjotten.”

Je was nochtans niet slecht begonnen in Luik. Waarom liep het daarna fout?

“Een samenloop van omstandigheden. Het is niet dat ik volledig ben weggezakt. Behalve de laatste twee maanden, onder José Jeunechamps (interim-trainer die toekwam tijdens Play-off 2, nvdr.). Met hem had ik wat discussies waardoor ik niet meer heb gespeeld. Niet mijn fijnste periode.”

Hoe kwam dat?

“José heeft opeens alles veranderd, terwijl dat zinloos was omdat ons seizoen al verloren was. Na verre uitwedstrijden moesten we bijvoorbeeld op de club blijven slapen. Ik voelde mij meer opgesloten dan iets anders. Daar is het misgelopen. Ik ben iemand die veel vrijheid nodig heeft. Wanneer ik me opgesloten voel, gaat het botsen.”

Voor de rest kwam je niet veel met randzaken in de pers, op het Instagram-incident met tennisser Karlovic na dan.

“Dat is heel snel gepasseerd. Eén of twee dagen en het was voorbij. We weten ondertussen wie het was.”

Een bekende?

“Ja, die hebben we volledig van vriendschapslijsten verwijderd en geblokkeerd, en ik heb ook meteen mijn wachtwoorden veranderd. Als er nog eens zoiets voorvalt, stop ik met Instagram.”