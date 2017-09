CLUBNIEUWS. Club plakt prijs op Refaelov, operatie dreigt voor verdediger van Anderlecht

Slechts weinig clubnieuws uit de Jupiler Pro League tijdens de interlandbreak. Er viel echter wel nieuws te rapen bij Club Brugge en Anderlecht. In Brugge blijft een transfer van Refaelov tot de mogelijkheden horen, al lijkt een vertrek moeilijk. in Brussel volgen ze met argusogen Andy Najar, die na 5,5 maanden vandaag de groepstrainingen hervat. Lukt dat niet, dan dreigt een operatie aan de hamstring en is hij out tot Nieuwjaar.

Het Israëlische Maccabi Haifa heeft tot morgen 19 uur om te proberen Lior Refaelov los te krijgen bij Club. Dan sluit de transfermarkt in Israël. Een vertrek lijkt moeilijk. Maccabi Haifa, dat elk jaar polst naar zijn ex-speler, kreeg te horen dat Club twee miljoen euro vraagt voor de 31-jarige Israëliër. Zelf twijfelt Refaelov of de tijd rijp is voor een terugkeer, omdat hij onder Leko niet langer zeker is van zijn stek. Refaelov, die morgen met Israël tegen Italië speelt, ligt tot eind volgend seizoen onder contract.(kvu)

Operatie dreigt voor Najar

Op de laatste dag van de transfermarkt probeerde Anderlecht nog tevergeefs een flankverdediger te halen. Logisch, want er zijn nog altijd felle twijfels over Andy Najar (24), die nu al out is sinds maart toen hij met Honduras een fikse scheur in zijn hamstring achteraan de dij opliep. Voor Najar is het nu stilaan alles of niets. Vandaag hervat hij nogmaals de groepstrainingen, deze keer aan dezelfde intensiteit als zijn ploegmaats. Moet hij die trainingen weer afbreken, dan dringt een operatie zich echt op. Najar speelde begin juli al eens een oefenwedstrijd in Oudenaarde. Toen was hij de beste man, maar daarna kende hij een terugval en moest hij weer revalideren.

Anderlecht liet daarop zelfs de Argentijn Juan Mendoza, de wonderdokter van Frutos, overvliegen. Najar dacht even van zijn probleem af te zijn, maar net voor het duel met Gent kon hij weer geen risico’s nemen. Najars laatste officiële partij voor Anderlecht dateert nu al van 16 maart in de Europa League tegen Apoel Nicosia. Ondertussen kwam hij niet in aanmerking voor een transfer en verlengde Anderlecht wel zijn contract.

Als de Hondurees wordt geopereerd is hij zeker 2,5 maanden out, maar kan hij daarna focussen op de terugronde. Wordt de ingreep nog uitgesteld, dreigt zelfs zijn seizoen verloren te gaan. (jug)