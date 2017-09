Buitenlandse media loven Lukaku en Courtois na “moeizame” zege

Ook in het buitenland was het de media niet ontgaan dat het een moeizame zege was van de Rode Duivels in Griekenland. Dat ze zich als eerste Europees land na gastkland Rusland wisten te plaatsen voor het WK oogst echter ook heel wat lof. En dan worden vooral de prestaties van Lukaku en Courtois uitgelicht.

In Nederlandse kranten zijn ze natuurlijk vooral bezig met de zorgwekkende prestatie van hun Oranje. Onze Noorderburen hebben echter ook lof voor de prestaties van de Rode Duivels maar zagen toch ook dat het moeizaam ging deze keer.

“België gaat als eerste Europese land voetballend naar het WK volgend jaar in Rusland. De Belgen wonnen in Groep H met 1-2 moeizaam van Griekenland”, klinkt het in het AD. “Oud-Ajacied Jan Vertonghen en Romelu Lukaku scoorden.”

“Het was niet België maar Griekenland dat in de eerste helft de meeste aanspraak maakte op een voorsprong”, laat De Telegraaf optekenen.

In de Engelse kranten werd natuurlijk gefocust op de (alweer cruciale) inbreng van de Premier League-Belgen.

“Griekenland slaagde erin om het België lastig te maken in de eerste helft met een vijfmansverdediging”, zagen ze bij de Daily Mail. “Thibaut Courtois werd ook getest maar de doelman tikte een geweldig schot uit de bovenhoek. Jan Vertonghen was aan zet toen hij met een geweldig schot de Belgen op voorsprong bracht maar het was toch weer Romelu Lukaku die de winnende goal binnen kopte. De winnende treffer van Lukaku is echter nog belangrijker dan op het eerste zicht zou lijken. De Manchester United-spits heeft nu al voor de tweede keer op rij het beslissende doelpunt gescoord voor België om door te stoten naar het WK.”

“Vertonghen bracht de belgen dan wel met een vlam van 70 meter op voorsprong, het was Lukaku die met een kopbal de meegereisde fans in vervoering bracht”, staat in de Mirror.

In Frankrijk tot slot zinderde de 0-0 tegen het kleine Luxemburg nog na. In L’Equipe zagen ze echter ook dat Griekenland het met wat meer geluk aan hun zijde België nog veel lastiger had kunnen maken: “De Rode Duivels hebben hun status van topfavoriet in groep H perfect gerechtvaardigd. Na een lastige eerste helft maakten ze tegen Griekenland het verschil in vijf dolle minuten. Vooral Donis bracht voor rust de Belgische defensie aan het wankelen maar botste op de vingers van Courtois. Hoe zou de wedstrijd gelopen zijn als Griekenland - met zijn sterke defensie - op voorsprong had kunnen komen?”