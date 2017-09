Seks & Relaties Romantiek op locatie: dit zijn de mooiste trouwfoto's van het jaar

Op de internationale huwelijkswebsite Junebug Weddings gaan ze elk jaar op zoek naar de mooiste trouwfoto's van het jaar die op locatie werden genomen. Uit de meer dan 4.500 inzendingen hielden ze er dankzij een jury uiteindelijk vijftig over die het lijstje van de The 2017 Best of the Best Destination Photography Collection haalden. Het belangrijkste criteria daarbij is dat niet enkel wordt ingezoomd op het dolverliefde koppel, maar dat ook de omgeving of natuur een prominente rol speelt. Dit zijn alvast enkele van de winnaars.