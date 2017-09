Speelvogels Neymar en Coutinho brengen mascotte van Brazilië ten val

Brazilië is al zeker van het WK in Rusland, de meervoudig wereldkampioen heeft in zijn poule elf punten voorsprong op nummer twee Colombia en dus gaat het er nog wat losser aan toe dan anders bij de Seleção. En kan speelvogel Neymar zich samen met Coutinho helemaal uitleven, ten koste van de arme mascotte Canarinho...

Neymar (PSG) en Coutinho (Liverpool) mogen dan wel (multi)miljardairs zijn, het zullen altijd speelvogels blijven. Ze brachten Canarinho ten val met een eeuwenoude list. Al moesten de twee daarna wel gaan lopen...

Maar Neymar kan natuurlijk wel meer dan grapjes uithalen op een voetbalveld, zoals hij samen met Gabriel bewees:

Neymar and Gabriel in training today



They make it look so easy....pic.twitter.com/CuzCjAyw9Z