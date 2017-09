Doelman gaat gruwelijk in de fout: u raadt nooit hoe deze bal nog in doel kan belanden

De Premier League mag dan wel de populairste competitie ter wereld zijn, is het is niet a goud dat blinkt in Engeland. In de amateurklasse Midland League Division One ging de doelman van Bolehall Swifts gruwelijk in de fout. Nadat hij een afstandsschot wegbokst, slaagt hij er op een bizarre manier in om de bal toch nog in eigen doel te deviëren. Helaas voor de arme man gaan zo’n filmpjes dezer dagen meteen viraal over de ganse aardbol...