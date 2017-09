In de aanbieding: jobs in hippe werkomgeving

Als je dan toch de keuze hebt uit diverse werkgevers, kan de omgeving waarin je terechtkomt doorslaggevend zijn. De Corda Campus en de diverse Limburgse incubator-gebouwen merken alvast dat de beleving op een dynamische werkplek een belangrijke aantrekkingspool voor talent betekent. Vandaar dat er veel interesse wordt verwacht voor de 125 jobaanbiedingen die gepresenteerd worden op de Inno-Tech Jobspot van 12 september op de Corda Campus in Hasselt.

“Vorig jaar organiseerden we de eerste editie van onze beurs Inno-Tech Jobspot, die als doel heeft om talent aan te trekken voor de start-ups en andere bedrijven van de Corda Campus en de incubatoren”, zegt Marc Beenders, coördinator van Limburg Startup, de organisatie de schouders zet onder de jobbeurs. Die incubatoren zijn clusters van bedrijven zoals BikeVille (Beringen), BioVille (Diepenbeek), Corda INCubator (Hasselt), Droneport (Sint-Truiden), Incubathor (Genk), Greenville (Houthalen-Helchteren), C-Mine Crib (Genk), Agropolis (Kinrooi) en MIA-Modeincubator (Hasselt).

“Stuk voor stuk hippe werkomgevingen waar dynamische groeibedrijven met veel potentieel gevestigd zijn”, weet Marc Beenders. “Gezien de beginfase van hun ontwikkeling hebben ze niet altijd een grote naambekendheid. En onbekend is onbemind, ook in de ‘war for talent’. Nochtans zijn de jobs die ze in de aanbieding hebben heel interessant. Mensen met ambitie kunnen mee de kar trekken en hun carrière ontplooien in een dynamische omgeving. En dit vlakbij huis, wat gezien het grote fileleed elders in het land, steeds belangrijker wordt. Op de Inno-Tech Jobspot bieden we een gevarieerd overzicht van alle opportuniteiten die op de diverse locaties voor het rapen liggen.”

Ieder wat wils

Intussen hebben al bijna 50 bedrijven zich aangemeld om op de beurs te speuren naar geschikte kandidaten. “De meerderheid van de vacatures is IT-gerelateerd aangezien deze bedrijven goed vertegenwoordigd zijn op de Corda Campus, waar de beurs plaatsvindt”, aldus nog Beenders. “Daarnaast zijn er ook interessante aanbiedingen in sales, marketing, engineering, enzovoort. Kortom, voor ieder wat wils.”

