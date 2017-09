Israëlische aanvoerder stopt als international na fluitconcert

Israël neemt het dinsdag zonder zijn aanvoerder Eran Zahavi in Reggio Emilia op tegen Italië in de kwalificatiewedstrijd voor het WK 2018 in Rusland. De 30-jarige aanvallende middenvelder is het gefluit van de eigen supporters beu en besliste het voor bekeken te houden als international.

Zaterdag werd het Zahavi te veel in de met 0-1 verloren kwalificatiematch tegen het bescheiden Macedonië. Zodra Macedonië in de 73e minuut 0-1 voor kwam, trakteerden de Israëlische supporters hun kapitein op een fluitconcert. Zahavi gooide daarop zijn aanvoerdersband op het veld.

De Israëlische voetbalbond besliste al om de speler van Guangzhou R&F te schorsen voor onbepaalde duur. Dat deert Zahavi echter niet, want na 39 caps zet hij een punt achter zijn carrière bij de nationale ploeg.

“In ons land weet men zijn grote sporters niet te waarderen, ik kies er dan ook voor om te vertrekken”, laat de tweevoudig Israëlische Speler van het Jaar maandag optekenen in het dagblad Yedioth Ahronoth. “Het is ongelooflijk dat het publiek zijn eigen ploeg uitfluit, dat gebeurt nergens anders ter wereld. Ik wou niet reageren zoals ik gedaan heb, maar het werd me te veel.”

“De waarden die we de komende generaties proberen bij te brengen, treedt hij met de voeten”, zo verklaarde minister van Sport Miri Regev over het gebaar van Zahavi.

In WK-kwalificatiegroep G is het zo goed als uitgeschakelde Israël met nog drie speeldagen te gaan vierde met negen punten. Spanje (19 ptn) leidt voor Italië (16 ptn) en Albanië (12 ptn).