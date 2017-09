Spaanse voetbalbond vraagt UEFA om Manchester City te onderzoeken in kader van financial fair play

De Spaanse voetbalbond heeft aan de UEFA gevraagd om het transferbeleid van Manchester City te onderzoeken. De voorzitter van La Liga vraagt te onderzoeken of de club van Kevin De Bruyne de regels van de “financial fair play” al dan niet heeft geschonden.

De UEFA onderzoekt al of Parijs St-Germain die regels heeft gebroken, die bedoeld zijn om “financiële doping” een halt toe te roepen. PSG haalde deze zomer voor 222 miljoen euro Neymar bij Barcelona weg en voegde daar nog Kylian Mbappé van Monaco voor een transferbedrag van 180 miljoen euro aan toe. Ook City toonde zich erg actief en gaf deze zomer in totaal ook 234 miljoen euro uit voor spelers als Kyle Walker en Benjamin Mendy.

De voorzitter van La Liga, Javier Tebas, beweert nu dat Manchester City en PSG “dankzij staatssteun de Europese competities verstoren en in een negatieve spiraal dreigen te storten die de voetbalindustrie onherstelbare schade zal toedienen”.

PSG is sinds 2011 in handen van het Qatar Sports Investments fonds. Sinds 2008 is City overgenomen door de Abu Dhabi United Group. Onder meer Real Madrid, Atlético Madrid en Barcelona kregen al een tijdelijk transferverbod opgelegd wegens het schenden van de financial fair play.