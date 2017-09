Belgisch hotel gaat viraal met opmerkelijke actie voor eenzame gasten

Voor ‘slechts’ 3,5 euro per nacht kan je in het Van der Valk Hotel Charleroi Airport een vis huren. Het concept is een succes volgens manager David Dillen. En niet alleen bij gezinnen met kinderen. “Zelfs zakenmannen verdwijnen af en toe met een vis in hun kamer.”

Het idee om vissen te verhuren aan hotelgasten ontstond vier jaar geleden al. “Maar het was niet onze bedoeling om hier geld mee te verdienen,” benadrukt David Dillen van het hotel. Het luchthavenhotel in Charleroi krijgt vooral zakenmensen over de vloer die alleen reizen. “De vissen als gezelschapsdiertjes zijn bedoeld als grapje, we willen gewoon een glimlach op mensen hun gezicht toveren.”

Toch maken mensen ook effectief gebruik van deze extra “service”. “Er was zelfs eens een kindje dat een van onze vissen stiekem mee naar huis had genomen,” vertelt Dillen. “Het meisje vroeg onderweg in de auto plots aan haar papa of ze even konden stoppen om haar visje eten te geven. Ze hebben ons dat achteraf laten weten en we hebben toen gezegd dat ze de vis mochten houden.”

Moet je ook echt betalen voor een nachtje met vis?

“Er zijn wel degelijk mensen bereid om de vraagprijs van 3,5 euro per nacht te betalen. Al zijn dat vooral zakenmannen die het grappig vinden om dit als kost te kunnen doorrekenen aan hun baas. Als een gezin met kinderen interesse toont geven we hen het visje gratis mee.”

Nog steeds dezelfde vissen

Nemo, Charles en Heineken leven al vier jaar lang en gelukkig in het luchthavenhotel in Charleroi. “We dragen goed zorg voor hen. Ze hebben ook een zuurstofpomp en we verplaatsen de bokalen als we zien dat dit nodig is.”